19-летняя внучка Софии Ротару блеснула изящной фигурой в черном боди (фото)
19-летняя модель позировала в пикантном наряде
Внучка украинской певицы Софии Ротару, которая недавно выступила на корпоративе в Воронеже, Соня Евдокименко поделилась кадрами новой фотосесии.
В объективе украинского фотографа Соня позировала с распущенными волосами в черном боди, которое подчеркивало ее стройную фигуру. Фотографии девушка опубликовала в своем Instagram.
Изящный образ модель дополнила черными ботинками на шнуровке с толстой подошвой.
Поклонники пришли в восторг от серии фото и даже сравнили модель с черным лебедем из знаменитого балета "Лебединое озеро".
Ранее Соня показала редкие кадры со своим парнем из списка Forbes.
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