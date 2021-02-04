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19-летняя внучка Софии Ротару блеснула изящной фигурой в черном боди (фото)

Сегодня, 15:59

19-летняя модель позировала в пикантном наряде

Внучка украинской певицы Софии Ротару, которая недавно выступила на корпоративе в Воронеже, Соня Евдокименко поделилась кадрами новой фотосесии.

В объективе украинского фотографа Соня позировала с распущенными волосами в черном боди, которое подчеркивало ее стройную фигуру. Фотографии девушка опубликовала в своем Instagram.

Изящный образ модель дополнила черными ботинками на шнуровке с толстой подошвой.

Соня Евдокименко
Соня Евдокименко
Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Соня Евдокименко
Соня Евдокименко
Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Соня Евдокименко
Соня Евдокименко
Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Поклонники пришли в восторг от серии фото и даже сравнили модель с черным лебедем из знаменитого балета "Лебединое озеро".

Скриншот Instagram
Скриншот Instagram

Ранее Соня показала редкие кадры со своим парнем из списка Forbes.

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