Как выбрать смартфон-книжку и на что обратить внимание

За счет раскладывания корпуса таких смартфонов экран в них становится на порядок больше

Мы уже писали о том, какой смартфон лучше выбрать по цене до 3 тысяч гривен. Теперь пришло время рассказать о том, какие складные смартфоны доступны на украинском рынке и какими они могут похвастаться характеристиками. Но сразу стоит добавить, что в Украине складных смартфонов просто единицы в отличие от других стран.

Складные смартфоны Фото: Сегодня

HUAWEI Mate Xs

Этот смартфон имеет диагональ экрана 6.38 + 6.6 + 8 дюймов, а матрицу – OLED. Расширение экрана составляет 2480x2200, 2480x1148, 2480x842.

Оперативной памяти здесь почти 8,2 Гб, а встроенная память на 512 Гб, но с помощью карты можно расширить ее еще на 256 Гб.

Процессор HiSilicon Kirin 990 5G с частотой работы 2,8 ГГц. Операционная система установлена Android.

Основная камера смартфона на 40 Мп, а второй и третий модули камеры соответственно имеют 16 Мп и 8 Мп.

Аккумулятор на 4500 мАг. Размеры – 146.2 x 161.3 x 5.4 мм, а вес – 300 грамм.

Цена составляет почти 50 тысяч гривен.

HUAWEI Mate Xs Фото: Huawei

Samsung Galaxy Z Fold 2 F916 Black

Диагональ экрана составляет 7,6 дюймов + 6,2 дюйма. Матрица – Super AMOLED, а расширение дисплея 2260x816 + 2208x1768

Оперативная память на 12 Гб, а встроенная память для хранения данных на 256 Гб. Операционная система Android.

Основная камера на 12 МП + 12 МП + 12 МП, а также имеется фронтальная камера на 10 МП + 10 МП.

Процессор Qualcomm Snapdragon 865+ с частотой работы 3.09 ГГц + 2.4 ГГц + 1.8 ГГц.

Аккумулятор на 4500 мА*ч. Размеры – 159,2 x 128,2 x 6,9 мм, а вес – 282 грамма.

Цена составляет около 55 тысяч гривен.

Samsung Galaxy Z Fold 2 Фото: samsung.com

Motorola Razr 2020 5G

Диагональ экрана составляет 6.2 + 2.7 дюйма, а расширение 2142x876 + 600x800. Тип матрицы – OLED.

Оперативная память на 8 Гб, а встроенной 256 Гб, но расширить ее нет возможности. Работает на системе Android.

Основная камера на 48 Мп, а фронтальная – 20 Мп. Процессор Qualcomm Snapdragon 765 с частотой работы 1 х 2.4 ГГц + 1х2,2 Гц + 1,8 Гц.

Емкость аккумулятора 2800 mAh, а размер – 72,6х169,2х7,9 мм. Вес – 192 граммов.

Цена составляет около 39 тысяч гривен.

Motorola Razr 2020 5G Фото: motorola-u.com

Напомним, ранее мы писали о том, какой добротный смартфон можно приобрести по цене до 5 тысяч гривен.

Также мы сообщали о том, что пандемия раскрутила рынок платных приложений для гаджетов.

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