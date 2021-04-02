ТОП-5 смартфонов до 5 тысяч гривен

За эти деньги пользователь получит смартфон с камерой на 48 Мп и с хорошими характеристиками для работы

Рынок смартфонов развивается бешенными темпами и сейчас добротный телефон можно купить даже за 3 тысяч гривен. А вот если вы располагаете суммой в 5 тысяч гривен, есть возможность приобрести смартфон с отличными характеристиками и с очень хорошей камерой. Мы подобрали ТОП-5 смартфонов за 5 тысяч гривен.

Смартфоны Фото: Сегодня

Samsung Galaxy A12 4/64GB

Экран диагональю 6,5 дюймов с разрешением 1600х720.

Оперативная память на 4 Гб, а встроенной памяти на 64 Гб, но ее можно расширить за счет microSD до 1 Тб, чего конкуренты предложить не могут, ведь у них максимум до 512 Гб. Операционная система Android.

Камера в этом смартфоне на 48 Мп + 5 Мп + 2 Мп + 2 Мп, а фронтальная на 8 Мп.

Процессор MediaTek Helio P35 с частотой работы 2.3 ГГц + 1.8 ГГц. Есть также сканер отпечатков пальцев.

Аккумулятор емкость 5000 мА*ч.

Стоимость – 5 тысяч гривен.

Samsung Galaxy A12 4/64GB Фото: samsung.com

Xiaomi Redmi 9T 4/64 Carbon Gray

Диагональ экрана 6,53 дюйма с разрешением 2340х1080.

Оперативная память на 4 Гб, а встроенной 64 Гб, но можно расширить на 512 Гб с помощью microSD.

Процессор Qualcomm Snapdragon 662 с частотой работы 2.0 ГГц + 1.8 ГГц. Операционная система Android.

По сравнению с конкурентами в этом смартфоне очень большая емкость аккумулятора – 6000 мА*ч.

Камера на 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп, а фронтальная на 8 Мп.

Имеется функция разблокировки по лицу, а также сканер отпечатков пальцев.

Стоимость составляет 5 тысяч гривен.

Xiaomi Redmi 9T 4/64 Carbon Gray Фото: xiaomi.ua

Nokia 5.4 4/64GB Polar Night

Экран диагональю 6,39 дюймов совместно с разрешением 1560х720.

Оперативная память здесь установлена на 4 Гб, что меньше, чем у его некоторых конкурентов. Встроенная память – 64 Гб, но ее можно расширить на 512 Гб с помощью microSD.

Операционная система работает на Android, а процессор установлен Qualcomm Snapdragon 662. Частота процессора – 4 x 2.0 ГГц + 4 x 1.8 ГГц.

Камера 48 Мп + 5 Мп + 2 Мп + 2 Мп позволяет делать довольно качественные снимки. Фронтальная камера на 16 Мп.

Впрочем, по сравнению с конкурентами у Nokia 5.4 довольно средний аккумулятор на 4000 мА*ч.

Стоимость составляет 5 тысяч гривен.

Nokia 5.4 4/64GB Polar Night Фото: nokia.com

Motorola G9 Play Forest Green

Диагональ экрана – 6,5 дюймов с разрешением 1600х720.

Оперативная память на 4 Гб позволяет смартфону довольно быстро работать, а объем встроенной памяти составляет 64 Гб. Впрочем, ее можно расширить еще на 512 Гб с помощью microSD.

Процессор – Qualcomm Snapdragon 662 с частотой работы 4 x 2.0 ГГц + 4 x 1.8 ГГц.

Камера в этом смартфоне на 48 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

Емкость аккумулятора составляет 5000 мА*ч.

Стоимость составляет 4700 гривен.

Motorola G9 Play Forest Green Фото: motorola-u.com

Tecno Camon 16 SE 6/128GB Cloud White

Диагональ экрана в этом смартфоне составляет 6,8 дюймов, а разрешение – 1640х720.

Оперативная память здесь 6 Гб, а встроенная память для хранения данных и работы системы – 128 Гб. Впрочем, ее можно расширить еще на 256 Гб с помощью microSD.

Процессор в Tecno Camon 16 SE установлен MediaTek Helio G70, а частота процессора 2.0 ГГц + 1.7 ГГц.

Камера здесь добротная на 48 Мп + 2 Мп + 2 Мп + AI, а фронтальная камера на 16 Мп.

Для таких характеристик установлен довольно мощный аккумулятор на 5000 мА*ч.

Стоимость составляет 5 тысяч гривен.

Смартфон Tecno Camon 16 SE Фото: tecno-mobile.com.ua

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