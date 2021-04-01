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Пандемия раскрутила рынок платных приложений для гаджетов. Столько никогда не продавали

Сегодня, 18:57

Пользователи во всем мире не жалеют денег на различные приложения, а пандемия еще больше активизировала этот процесс

Пользователи во всем мире тратят баснословные деньги на покупку различных приложений для своих смартфонов. Не пугают их даже мошеннические схемы, которые порой прячутся за довольно безобидными приложениями. Эксперты посчитали, что за год продажи приложений выросли на 40%. Только за первые три месяца 2021 года во всем мире приложений было продано на 32 миллиарда долларов.

Об этом сообщает "Аpp Аnnie".

В частности, новые исследовательские данные показывают, что потребители во всем мире потратили 32 миллиарда долларов на покупки в приложениях через iOS и Google Play в первом квартале 2021 года. Это ровно на 40% больше, чем было в первом квартале 2020 года.

Эксперты отмечают, что свой вклад в рост продаж приложений внесла пандемия коронавируса. Больше людей остаются дома, а потому им нужно чем-то заниматься. Потому многие заказывают приложения для своих устройств, чтобы развлечься.

В результате рынок рос с беспрецедентной скоростью. Пользователи смартфонов потратили примерно на 9 миллиардов долларов больше на приложения и игры в первом квартале 2021 года, чем в первом квартале 2020 года.

Напомним, ранее мы писали о том, что приложение в смартфоне лишило американца биткоинов на 600 тысяч долларов.

Ранее мы сообщали о том, как правильно использовать технологии и не попасть на интернет-мошенников.

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