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Новая схема мошенников: как интернет-открытки устанавливают контроль над смартфоном

Сегодня, 18:14

Безобидное поздравление близких с помощью красивых открыток в интернете может обернуться потерей контроля над своим смартфоном

Мошенники то и дело придумывают новые схемы, как с помощью смартфона выудить деньги у украинцев. Теперь даже обычная поздравительная открытка, отправленная с помощью месенджера, может лишить вас не только смартфона, но и денег с банковских карт. Как не стать жертвой аферистов – далее в материале.

Видео: Сегодня

Многие очень любят использовать поздравительные открытки в интернете, чтобы доставить удовольствие своим близким. Это позволяет долго не думать над тем, как поздравить любимого человека. Загрузил в смартфон и отправил адресату. Но оказалось, что даже такие безобидные открытки могут запросто повредить ваш телефон или же вообще лишить вас денег.

Наталья всегда любила отправлять открытки своим родственниками с помощью месенджера. Но буквально на днях смартфон женщины повредили именно такие, на первый взгляд, безобидные открытки.

После отправления очередных открыток телефон просто начал барахлить, а когда Наталья отнесла его в ремонт, там сказали, что это произошло именно из-за интернет-открыток. Оказалось, что в них содержится очень много вирусов, которые начинают выводить смартфон из строя. К примеру, в случае с Натальей, она просто не могла никому позвонить, а ей также никто не мог дозвониться.

Выяснилось, что во всех развитых странах подобные поздравительные интернет-открытки уже давно признаны опасными, а потому их блокируют. Все дело в том, что с помощью этих открыток мошенники распространяют вирусы, которые могут даже воровать персональные данные. Потому у мошенников может оказаться информация о вашем смартфоне, что повлечет его блокировку. А далее – классическая схема.

По словам эксперта по безопасности Руслана Болгова, мошенники предлагают жертве оплатить определенную сумму за то, что смартфон будет разблокирован.

Также специалисты уверяют, что 80% всех интернет-открыток являются опасными для пользователей интернета. Более того, кроме блокировки смартфона, эти листовки могут даже украсть ваши деньги.

Дело в том, что когда человек загружает на свой смартфон опасную интернет-открытку, он фактически допускает в телефон программное обеспечение, которое потом ворует пароли, которые могут быть не только от социальных сетей. Многие хранят в смартфоне даже пароли от банковских карт. Вот мошенники и пользуются этим.

И все должны помнить, что отличить безопасную открытку от опасной фактически невозможно. Потому лучше напишите своим близким поздравление, которое вы сочините сами, а к нему добавьте красивую фотографию.

Напомним, ранее мы писали о том, как правильно использовать технологии и не попасть на интернет-мошенников.

Также мы сообщали, как избавиться от мошеннических или нежелательных SMS.

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