Як обрати смартфон-книжку і на що звернути увагу
За рахунок розкладання корпусу таких смартфонів екран в них стає на порядок більше
Ми вже писали про те, який смартфон краще вибрати за ціною до 3 тисяч гривень. Тепер прийшов час розповісти про те, які складні смартфони доступні на українському ринку і якими вони можуть похвалитися характеристиками. Але відразу варто додати, що в Україні складних смартфонів просто одиниці на відміну від інших країн.
HUAWEI Mate Xs
Цей смартфон має діагональ екрану 6.38 + 6.6 + 8 дюймів, а матрицю – OLED. Розширення екрану становить 2480x2200, 2480x1148, 2480x842.
Оперативної пам'яті тут майже 8,2 Гб, а вбудована пам'ять на 512 Гб, але за допомогою карти можна розширити її ще на 256 Гб.
Процесор HiSilicon Kirin 990 5G з частотою роботи 2,8 ГГц. Операційна система встановлена Android.
Основна камера смартфона на 40 Мп, а другий і третій модулі камери відповідно мають 16 Мп і 8 Мп.
Акумулятор на 4500 мАг. Розміри – 146.2 x 161.3 x 5.4 мм, а вага – 300 грам.
Ціна становить майже 50 тисяч гривень.
Samsung Galaxy Z Fold 2 F916 Black
Діагональ екрану становить 7,6 дюймів + 6,2 дюйма. Матриця – Super AMOLED, а розширення дисплея 2260x816 + 2208x1768
Оперативна пам'ять на 12 Гб, а вбудована пам'ять для зберігання даних на 256 Гб. Операційна система Android.
Основна камера на 12 МП + 12 МП + 12 МП, а також є фронтальна камера на 10 МП + 10 МП.
Процесор Qualcomm Snapdragon 865+ з частотою роботи 3.09 ГГц + 2.4 ГГц + 1.8 ГГц.
Акумулятор на 4500 мА * ч. Розміри – 159,2 x 128,2 x 6,9 мм, а вага – 282 грами.
Ціна становить близько 55 тисяч гривень.
Motorola Razr 2020 5G
Діагональ екрану становить 6.2 + 2.7 дюйма, а розширення 2142x876 + 600x800. Тип матриці – OLED.
Оперативна пам'ять на 8 Гб, а вбудованої 256 Гб, але розширити її немає можливості. Працює на системі Android.
Основна камера на 48 Мп, а фронтальна – 20 Мп. Процесор Qualcomm Snapdragon 765 з частотою роботи 1 х 2.4 ГГц + 1х2,2 Гц + 1,8 Гц.
Ємність акумулятора 2800 mAh, а розмір – 72,6х169,2х7,9 мм. Вага – 192 грамів.
Ціна становить близько 39 тисяч гривень.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, який добротний смартфон можна придбати за ціною до 5 тисяч гривень.
Також ми повідомляли про те, що пандемія розкрутила ринок платних додатків для гаджетів.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше