Як обрати смартфон-книжку і на що звернути увагу

За рахунок розкладання корпусу таких смартфонів екран в них стає на порядок більше

Ми вже писали про те, який смартфон краще вибрати за ціною до 3 тисяч гривень. Тепер прийшов час розповісти про те, які складні смартфони доступні на українському ринку і якими вони можуть похвалитися характеристиками. Але відразу варто додати, що в Україні складних смартфонів просто одиниці на відміну від інших країн.

Складные смартфоны Фото: Сьогодні

HUAWEI Mate Xs

Цей смартфон має діагональ екрану 6.38 + 6.6 + 8 дюймів, а матрицю – OLED. Розширення екрану становить 2480x2200, 2480x1148, 2480x842.

Оперативної пам'яті тут майже 8,2 Гб, а вбудована пам'ять на 512 Гб, але за допомогою карти можна розширити її ще на 256 Гб.

Процесор HiSilicon Kirin 990 5G з частотою роботи 2,8 ГГц. Операційна система встановлена Android.

Основна камера смартфона на 40 Мп, а другий і третій модулі камери відповідно мають 16 Мп і 8 Мп.

Акумулятор на 4500 мАг. Розміри – 146.2 x 161.3 x 5.4 мм, а вага – 300 грам.

Ціна становить майже 50 тисяч гривень.

HUAWEI Mate Xs Фото: Huawei

Samsung Galaxy Z Fold 2 F916 Black

Діагональ екрану становить 7,6 дюймів + 6,2 дюйма. Матриця – Super AMOLED, а розширення дисплея 2260x816 + 2208x1768

Оперативна пам'ять на 12 Гб, а вбудована пам'ять для зберігання даних на 256 Гб. Операційна система Android.

Основна камера на 12 МП + 12 МП + 12 МП, а також є фронтальна камера на 10 МП + 10 МП.

Процесор Qualcomm Snapdragon 865+ з частотою роботи 3.09 ГГц + 2.4 ГГц + 1.8 ГГц.

Акумулятор на 4500 мА * ч. Розміри – 159,2 x 128,2 x 6,9 мм, а вага – 282 грами.

Ціна становить близько 55 тисяч гривень.

Samsung Galaxy Z Fold 2 Фото: samsung.com

Motorola Razr 2020 5G

Діагональ екрану становить 6.2 + 2.7 дюйма, а розширення 2142x876 + 600x800. Тип матриці – OLED.

Оперативна пам'ять на 8 Гб, а вбудованої 256 Гб, але розширити її немає можливості. Працює на системі Android.

Основна камера на 48 Мп, а фронтальна – 20 Мп. Процесор Qualcomm Snapdragon 765 з частотою роботи 1 х 2.4 ГГц + 1х2,2 Гц + 1,8 Гц.

Ємність акумулятора 2800 mAh, а розмір – 72,6х169,2х7,9 мм. Вага – 192 грамів.

Ціна становить близько 39 тисяч гривень.

Motorola Razr 2020 5G Фото: motorola-u.com

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який добротний смартфон можна придбати за ціною до 5 тисяч гривень.

Також ми повідомляли про те, що пандемія розкрутила ринок платних додатків для гаджетів.

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