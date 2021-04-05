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Смартфонов LG больше не будет. Компания закрывает этот бизнес

Сегодня, 12:02

Южнокорейская компания LG Electronics решила закрыть свой бизнес по производству мобильных телефонов из-за убыточности

Пока мошенники придумывают новые схемы, как с помощью смартфонов выудить деньги у пользователей, некоторые производители мобильных телефонов закрывают свой бизнес. LG Electronics решила больше не выпускать смартфоны. Это направление закрывается по всему миру.

Об этом сообщает "Financial Times".

В компании LG Electronics уже давно заявляли, что их направление по производству смартфонов является убыточным. Потому топ-менеджеры LG раздумывали над закрытием этого бизнеса. Главным фактором убыточности в компании называют то, что они не могут бороться с конкурентами – Apple и дешевыми китайскими новичками.

Смартфоны LG
Смартфоны LG
Фото: unsplash.com

Потому после долгих раздумий в LG Electronics заявили, что официально выходят из отрасли и вместо этого сосредоточатся на таких областях роста, как автомобильные компоненты.

Сегодня мировой рынок производства смартфонов очень насыщенный. Дешевые китайские смартфоны на голову превзошли смартфоны от LG именно по цене. А вот в премиальном сегменте LG переиграл самый главный конкурент – Samsung Electronics.

По подсчетам аналитиков, за пять лет LG получила убыток в сегменте производства смартфонов на уровне около 4,5 миллиардов долларов. А на мировом рынке доля продаж смартфонов LG составила всего 2%.

Напомним, ранее мы писали о том, какие смартфоны можно купить до 5 тысяч гривен.

Также мы сообщали о том, что пандемия раскрутила рынок платных приложений для гаджетов. Столько никогда не продавали.

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