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Как собственноручно наклеить защитное стекло на смартфон, чтобы не переплачивать (видео)

Сегодня, 15:29

Чтобы не переплачивать за услугу поклейки защитного стекла на смартфон, это можно сделать самому

Мы уже писали о том, какие смартфоны можно купить до 5 тысяч гривен. Но для того, чтобы мобильный телефон был хорошо защищен от ударов и падений, на него необходимо наклеить защитное стекло. Причем, делать это можно самому, чтобы значительно удешевить процесс. Мы расскажем, как за небольшую стоимость наклеить стекло на свой смартфон.

Защитное стекло для смартфона
Защитное стекло для смартфона
Фото: Скриншот из YouTube

В два-три раза дешевле, чем в магазине

Средняя цена защитного стекла на смартфон в специализированных магазинах стартует от 200 гривен. А если модель смартфона одна из самых новых, цена может быть еще выше. Плюс за то, чтобы стекло наклеить, попросят еще минимум 50-100 гривен. В итоге, защита смартфона обойдется в 250-300 гривен, а то и больше. Конечно, это можно сделать даже в подземных переходах, где постоянно работают киоски по продаже защитных стекол. На месте его и наклеят. Но стоимость также будет не ниже 150-200 гривен. И это если повезет.

Потому, чтобы удешевить этот процесс, можно заказать защитное стекло самому. В среднем в Интернете его можно заказать за 80-100 гривен, а если брать стекло универсальное, которое подходит для многих моделей, цена за него может быть даже 40-50 гривен. Причем, этот товар можно забрать самому с помощью самовывоза из офиса или склада. Но даже если сделать заказ с помощью почты, чьи услуги будут стоить от 20 до 40 гривен в зависимости от самого почтового оператора, то все равно окончательная стоимость стекла получится около 100 гривен. Что, как минимум в два раза дешевле, чем оно стоит в специализированном магазине.

Не касайтесь руками периметра стекла

Ну а дальше дело за малым. В комплекте с защитным стеклом идут специальные салфетки, которыми нужно протереть экран вашего смартфона. Сначала используем влажную салфетку, а затем – сухую. Также нужно применить специальный стикер, который поможет избавить экран от соринок и пыли. После этого берем само защитное стекло и отрываем от него защитную ленту. Далее аккуратно кладем стекло на экран смартфона. Важно не касаться пальцами периметра стекла, а держать его нужно за боковые части. После того, как стекло пристанет к экрану, нужно быстренько пройтись по стеклу сухой салфеткой, прилагая небольшие усилия. Таким образом вы защитите стекло от воздушных пузырей, которые могут быть под ним.

Как наклеить защитное стекло на смартфон

Напомним, ранее мы писали о том, что пандемия раскрутила рынок платных приложений для гаджетов, которых продают на десятки миллиардов долларов.

Также мы сообщали о том, что приложение в смартфоне лишило американца биткоинов на 600 тысяч долларов.

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