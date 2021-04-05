Как собственноручно наклеить защитное стекло на смартфон, чтобы не переплачивать (видео)
Чтобы не переплачивать за услугу поклейки защитного стекла на смартфон, это можно сделать самому
Мы уже писали о том, какие смартфоны можно купить до 5 тысяч гривен. Но для того, чтобы мобильный телефон был хорошо защищен от ударов и падений, на него необходимо наклеить защитное стекло. Причем, делать это можно самому, чтобы значительно удешевить процесс. Мы расскажем, как за небольшую стоимость наклеить стекло на свой смартфон.
В два-три раза дешевле, чем в магазине
Средняя цена защитного стекла на смартфон в специализированных магазинах стартует от 200 гривен. А если модель смартфона одна из самых новых, цена может быть еще выше. Плюс за то, чтобы стекло наклеить, попросят еще минимум 50-100 гривен. В итоге, защита смартфона обойдется в 250-300 гривен, а то и больше. Конечно, это можно сделать даже в подземных переходах, где постоянно работают киоски по продаже защитных стекол. На месте его и наклеят. Но стоимость также будет не ниже 150-200 гривен. И это если повезет.
Потому, чтобы удешевить этот процесс, можно заказать защитное стекло самому. В среднем в Интернете его можно заказать за 80-100 гривен, а если брать стекло универсальное, которое подходит для многих моделей, цена за него может быть даже 40-50 гривен. Причем, этот товар можно забрать самому с помощью самовывоза из офиса или склада. Но даже если сделать заказ с помощью почты, чьи услуги будут стоить от 20 до 40 гривен в зависимости от самого почтового оператора, то все равно окончательная стоимость стекла получится около 100 гривен. Что, как минимум в два раза дешевле, чем оно стоит в специализированном магазине.
Не касайтесь руками периметра стекла
Ну а дальше дело за малым. В комплекте с защитным стеклом идут специальные салфетки, которыми нужно протереть экран вашего смартфона. Сначала используем влажную салфетку, а затем – сухую. Также нужно применить специальный стикер, который поможет избавить экран от соринок и пыли. После этого берем само защитное стекло и отрываем от него защитную ленту. Далее аккуратно кладем стекло на экран смартфона. Важно не касаться пальцами периметра стекла, а держать его нужно за боковые части. После того, как стекло пристанет к экрану, нужно быстренько пройтись по стеклу сухой салфеткой, прилагая небольшие усилия. Таким образом вы защитите стекло от воздушных пузырей, которые могут быть под ним.
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