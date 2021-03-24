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До 3 тысяч гривен: ТОП-7 ультрабюджетных смартфонов

Сегодня, 15:54

Из всех бюджетных смартфонов есть очень интересные варианты за небольшие деньги

Сегодня на рынке есть огромное количество различных смартфонов в любом ценовом сегменте. Впрочем, как это часто бывает, многие клиенты все же ориентируются на цену товара. Хочется, чтобы в смартфоне было много всего, но за минимальные деньги. Потому мы решили рассмотреть, какие есть на украинском рынке ультрабюджетные смартфоны.

Meizu M6T

Этот смартфон оснащен экраном 5,7 дюймов с разрешением 1440х720. В действие смартфон приводит процессор MediaTek MT6750 с частотой работы 1.0 ГГц + 1.5 ГГц. Оперативной памяти здесь 2 ГБ, а для того, чтобы хранить данные на смартфоне есть встроенная память на 16 ГБ, но ее можно расширить еще на 128 ГБ с помощью чипа microSD. Аппарат работает на операционной системе Android 7.0 Nougat.

Meizu M6T
Meizu M6T
Фото: Скриншот из YouTube

Для фотографий есть основная двойная камера 13 Мп + 2 Мп, а также фронтальная камера на 8 Мп. Аккумулятор рассчитан на 3300 мА*ч. Такой смартфон можно приобрести в среднем за 2700 гривен.

Xiaomi Redmi 9A

Еще один смартфон китайского производства. Здесь уже экран побольше, чем у его "соотечественника" Meizu M6T – 6.53", да и разрешение будет немного лучше – 1600х720. Работает смартфон с помощью процессора MediaTek Helio G25 с частотой 2.0 ГГц. Также встроена операционная система Android 10 (Q).

Оперативной памяти здесь 2 ГБ, а вот встроенной для хранения данных уже 32 ГБ. Хотя, при желании, ее можно расширить на 256 ГБ с помощью microSD.

Xiaomi Redmi 9A
Xiaomi Redmi 9A
Фото: Скриншот из YouTube

Снимки можно делать основной камерой на 13 Мп, а вот фронтальная камера имеет всего 5 Мп, что даже меньше, чем у Meizu M6T. В смартфоне Xiaomi Redmi 9A установлена довольно мощная батарея на 5000 мА*ч, которая без проблем выдерживает целый день усердной работы. Стоимость этого смартфона – 2900 гривен.

Samsung Galaxy A02

Классический и надежный смартфон от южнокорейского производителя оснащен экраном на 6.5" с разрешением 1600x720. Процессор в нем установлен MediaTek MT6739WW с частотой работы 1.5 ГГц. Оперативной памяти – 2 ГБ, а встроенной для хранения данных – 32 ГБ, но ее можно увеличить сразу на 1 ТБ. Такое конкуренты не могут предложить. Для этого просто следует дополнительно приобрести чип microSD. Все работает на операционной системе Android 10.

Samsung Galaxy A02
Samsung Galaxy A02
Фото: Скриншот из YouTube

Для снимков есть стандартная для таких бюджетных моделей камера на 13 Мп + 2 Мп. Также есть фронтальная камера на 5 Мп. Оснащен смартфон аккумулятором на 5000 мА*ч. Стоимость такого смартфона – 2900 гривен.

Motorola E6s

Основным преимуществом этого смартфона перед конкурентами является его оперативная память. Здесь ее сразу 4 ГБ, хотя у конкурентов, в основном, 2 ГБ. Также здесь уже в базе идет 64 ГБ встроенной памяти, а при потребности ее можно расширить на 256 ГБ. Система работает на процессоре MediaTek Helio P22 (2.0 ГГц), а также на операционной системе Android 9.0 (Pie).

Motorola E6s 4
Motorola E6s 4
Фото: Скриншот из YouTube

Фотографии можно делать с помощью основной камеры на 13 Мп + 2 Мп, а также фронтальной камерой на 5 Мп. Экран здесь на 6.1" с разрешением 1560x720. Правда, в сравнении с конкурентами в этом смартфоне аккумулятор лишь на 3000 мА*ч. Стоит такой смартфон 3000 гривен.

Tecno Spark 6 Go

Еще один бюджетный смартфон за 2700 гривен. В нем есть основная камера на 13 Мп + 8 Мп, а также фронтальная камера на 8 Мп. Это значительно лучше, чем у конкурентов, которые предлагают те же фронтальные камеры всего на 5 Мп. Экран в этом смартфоне на 6.52" с разрешением 1600x720. Процессор – MediaTek Helio A20 с частотой работы 2.0 ГГц.

Tecno Spark 6 Go
Tecno Spark 6 Go
Фото: Скриншот из YouTube

Оперативной памяти в телефоне 2 ГБ, а встроенной памяти – 32 ГБ, которые можно расширить на 256 ГБ с помощью microSD. Все это работает на операционной системе Android 10. Кроме того, здесь установлен мощный аккумулятор на 5000 мА*ч.

Realme C11

Этот смартфон – чистый "китаец". Хотя стоит даже дороже своих южнокорейских конкурентов, если брать подобные модели – 2999 гривен. Экран здесь на 6.5" с разрешением 1560x720. Процессор – MediaTek Helio G35 с частотой 2.3 ГГц. Оснащен этот смартфон двойной камерой на 13 Мп + 2 Мп. Фронтальная камера имеет 5 Мп.

Realme C11
Realme C11
Фото: Скриншот из YouTube

Оперативной памяти в этом смартфоне 2 ГБ, а встроенной памяти 32 ГБ, но ее можно расширить на 256 ГБ. Все работает на операционной системе Android 10. Мощность аккумулятора составляет 5000 мА*ч.

ZTE Blade A7

Этот смартфон является самым дешевым среди своих конкурентов – всего 2500 гривен. За эти деньги клиент получает смартфон с экраном на 6.08" с разрешением на 1560x720.

ZTE Blade A7
ZTE Blade A7
Фото: Скриншот из YouTube

Также здесь установлен процессор MTK P60 (4 x 1.6 ГГц + 4 x 1.2 ГГц. А вот основная камера даже помощнее, чем у других производителей бюджетных моделей – 16 Мп. Фронтальная камера на 8 Мп. Оперативной памяти сюда поместили 2 ГБ, а встроенной для хранения данных – 32 Гб, но даже если ее расширить, то вместе получится всего 96 ГБ, ведь можно добавить чип максимум на 64 ГБ. Аккумулятор здесь не сильно мощный – 3200 мА*ч. Операционная система Android 9.0.

Напомним, ранее мы писали о том, что инженеры Samsung работают над смартфоном с двойным складыванием.

Также мы сообщали о том, что на iPhone 13 установят новейшие дисплеи от Samsung.

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