В Новолуние 10 июля напряжение будет нарастать: что важно сделать в этот день

Рак – знак домашний, чувственный и одновременно денежный, прибыльный. Поэтому в Новолуние вы будете добрее, но можете стать и более обидчивыми – будьте аккуратнее

Новолуние 10 июля 2021 - какое влияние окажет на людей / Фото: Unsplash

В субботу, 10 июля, в 04:18 утра по Киеву произойдет Новолуние. В этом время Солнце встретиться с Луной в знаке Рака. Как повлияет на людей это Новолуние и чего от него ждать – далее в материале.

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Рак – знак домашний, чувственный и одновременно денежный, прибыльный. Поэтому в Новолуние вы будете добрее, у вас появится романтический настрой, добрые эмоции, вы будете сентиментальнее, мягче и сговорчивее. Но можете стать и более обидчивыми – поэтому с этим будьте аккуратнее.

Но астрологи говорят и о денежной стороне этого знака. В Новолуние важно проводить ритуалы на привлечение денег, ведь вместе с ростом луны растет и приумножается энергия.

И помните, что деньги любят порядок и чистоту, поэтому держите себя и свой дом в чистоте.

Что важно сделать в Новолуние 10 июля

философски относитесь к себе и событиям вокруг вас;

старайтесь общаться с людьми сегодня ласково и спокойно;

если вас просят о помощи – не отказывайте;

приветствуется мечтательность в любых своих делах и в планировании дел в частности;

прислушивайтесь к своей интуиции, эмоциям, желаниям;

полезно проводить время с семьей.

Новолуние 10 июля: какое влияние окажет на людей

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В период этого Новолуния люди захотят духовного обогащения, новых знаний. В этот период могут зарождаться идеи, приходить озарения, личные открытия.

Период эмоциональный, поэтому важно прислушиваться к себе и своим эмоциям, понять чего вы хотите на самом деле, разобраться в себе.

В это Новолуние темы бизнеса, амбиций и денег будут реализоваться по полной – они могут появляться ни от куда и так же исчезать в никуда. Но все будет зависеть от вашего отношения к ситуации. Не жалейте, если что-то теряете, ведь таким образом пространство вокруг вас очищается для нового.

После Новолуния вы приобретаете новую энергию. Это начало благоприятного периода для саморазвития, новых дел и проектов, воплощения планов и достижения целей.

Соединение Солнца и Луны находится в оппозиции к Плутону, поэтому напряжение будет нарастать. Касательно личных отношений, то соединение Марса с Венерой призывает открыто выражать свои чувства, ничего не скрывая.

Старайтесь в день Новолуния не спешить и концентрироваться на хорошем, ведь этот период определяет наше настроение на целый месяц.

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