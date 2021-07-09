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В Новолуние 10 июля напряжение будет нарастать: что важно сделать в этот день

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
9 июля, 12:50
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Рак – знак домашний, чувственный и одновременно денежный, прибыльный. Поэтому в Новолуние вы будете добрее, но можете стать и более обидчивыми – будьте аккуратнее
Новолуние 10 июля 2021 - какое влияние окажет на людей
Новолуние 10 июля 2021 - какое влияние окажет на людей / Фото: Unsplash

В субботу, 10 июля, в 04:18 утра по Киеву произойдет Новолуние. В этом время Солнце встретиться с Луной в знаке Рака. Как повлияет на людей это Новолуние и чего от него ждать – далее в материале.

А чтобы ваше лето стало для вас по-настоящему незабываемым, заглядывайте в 10 лайфхаков.

Новолуние в знаке Рака: что это значит

Гороскоп на июль-2021 для знака зодиака Рак
Гороскоп на июль-2021 для знака зодиака Рак / Фото: Сегодня

Рак – знак домашний, чувственный и одновременно денежный, прибыльный. Поэтому в Новолуние вы будете добрее, у вас появится романтический настрой, добрые эмоции, вы будете сентиментальнее, мягче и сговорчивее. Но можете стать и более обидчивыми – поэтому с этим будьте аккуратнее.

Но астрологи говорят и о денежной стороне этого знака. В Новолуние важно проводить ритуалы на привлечение денег, ведь вместе с ростом луны растет и приумножается энергия.

И помните, что деньги любят порядок и чистоту, поэтому держите себя и свой дом в чистоте.

Что важно сделать в Новолуние 10 июля

  • философски относитесь к себе и событиям вокруг вас;
  • старайтесь общаться с людьми сегодня ласково и спокойно;
  • если вас просят о помощи – не отказывайте;
  • приветствуется мечтательность в любых своих делах и в планировании дел в частности;
  • прислушивайтесь к своей интуиции, эмоциям, желаниям;
  • полезно проводить время с семьей.

Новолуние 10 июля: какое влияние окажет на людей

Как перестать прокрастинировать
Как перестать прокрастинировать / Фото: Pexels

В период этого Новолуния люди захотят духовного обогащения, новых знаний. В этот период могут зарождаться идеи, приходить озарения, личные открытия.

Период эмоциональный, поэтому важно прислушиваться к себе и своим эмоциям, понять чего вы хотите на самом деле, разобраться в себе.

В это Новолуние темы бизнеса, амбиций и денег будут реализоваться по полной – они могут появляться ни от куда и так же исчезать в никуда. Но все будет зависеть от вашего отношения к ситуации. Не жалейте, если что-то теряете, ведь таким образом пространство вокруг вас очищается для нового.

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После Новолуния вы приобретаете новую энергию. Это начало благоприятного периода для саморазвития, новых дел и проектов, воплощения планов и достижения целей.

Соединение Солнца и Луны находится в оппозиции к Плутону, поэтому напряжение будет нарастать. Касательно личных отношений, то соединение Марса с Венерой призывает открыто выражать свои чувства, ничего не скрывая.

Старайтесь в день Новолуния не спешить и концентрироваться на хорошем, ведь этот период определяет наше настроение на целый месяц.

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Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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