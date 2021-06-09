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Мощные ритуалы для новолуния 10 июня

Сегодня, 20:38

Древние люди считали время новолуния очень сильным для выполнения разных ритуалов. В этот период важно записывать на бумагу идеи о том, что вы хотите получить

Ритуалы на новолуние
Ритуалы на новолуние
Фото: Unsplash

Новолуние – это, по сути, начало нового периода в лунном календаре. Это первые два дня, когда новой Луны не видно на небе. Древние люди считали это время очень сильным для выполнения разных обрядов и ритуалов, например, для исполнения желаний или увеличения красоты. Тем более, что в период новолуния 10 июня 2021 года состоится и солнечное затмение. Подробнее о мощных ритуалах для этого новолуния читайте в нашей статье.

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Ритуалы и обряды новолуния

Новолуние – это отличное время, чтобы строить планы и с помощью ритуалов призывать новизну в свою жизнь.

  • Ритуал лунной воды

Просто наберите в емкость чистую воду и поставьте на ночь на подоконник. Потом она пригодится для обрядов красоты. Например, вылейте эту воду в ванну и окунитесь, представляя, как увеличивается Луна на небе, так и растет ваша красота.

  • Ритуал журнал желаний

В красивой тетради в период новолуния можно записывать свои планы и желания, затем через месяц прочитать, вычеркнуть с благодарностью сбывшиеся желания или ненужные. Также, как и воду, оставьте тетрадь открытой перед окном на ночь новолуния. А утром спрячьте тетрадь в укромное место и подумайте о своих желаниях.

Обряды новолуния
Обряды новолуния

  • Ритуал привлечения денег

Попробуйте использовать одну из денежных техник в период новолуния. Расслабьтесь, закройте глаза и представьте солнечный свет. Дальше представьте, что вы заходите в большой сад, где любуетесь розами. Каждая из красивых роз – это ваша денежная возможность в реальной жизни. Выберите ту, которая вам нужна. После этой позитивной визуализации приступайте к выполнению ваших материальных желаний в реальности.

Правила безопасности ритуалов в новолуние

  • все ритуалы проводятся с чистыми намерениями;
  • никому не говорите о проведенных ритуалах;
  • не сомневайтесь в собственных желаниях.

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Ранее мы публиковали прогноз магнитных бурь в июне 2021 года.

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Луна психология лунный календарь ритуал обряды желание новолуние
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