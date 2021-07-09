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Новолуние 10 июля: что нельзя делать в этот день

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
9 июля, 12:16
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Завтрашнее новолуние под знаком Рака добавит сентиментальности и чувственности в отношениях, а еще хорошо загадывать желания, направленные не только на себя
Особенности дня новолуния 10 июля
Особенности дня новолуния 10 июля / Фото: Unsplash

В субботу, 10 июля, пройдет очередное летнее новолуние в 2021 году. Чем будет интересен этот период, в чем кроется опасность, какие особенности дня, что можно и нельзя делать в эту фазу Луны, чтобы избежать неприятностей, читайте в нашей статье.

Мы недавно путешествовали за пределами Киева на электрокаре Jaguar и посетили самые инстаграмные места, о которых рассказали здесь.

Также читайте календарь летних лайфхаков, чтобы провести лето, о котором мечтали.

Особенности новолуния 10 июля

Рано утром 10 июля, в 4:17 по киевскому времени, состоится новолуние, которое пройдет в период 1-го и 2-го лунного дня.

Спутник нашей планеты в момент новолуния располагается между Землей и Солнцем практически на одной прямой с ними и не виден на небе.

Астрологи считают этот период очень значимым, когда можно планировать свою жизнь на следующий цикл, который длится почти месяц до очередного новолуния. А еще это подходящее время для накопления сил на новые свершения и важные дела.

Завтрашнее новолуние, наступающее в знаке Рака, может серьезно повлиять на жизнь, поведение и самочувствие людей. Рак способен сделать людей более чувствительными и ранимыми. Появится потребность погрузиться в свой внутренний мир, а личные переживания станут важнее, чем события внешнего мира.

В дни Рака настроение приобретает неустойчивый характер, в поведении нет стабильности. Люди легко поддаются воздействию внутренних бессознательных импульсов, а потому способны совершать неадекватные поступки, жертвовать и рисковать.

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Что нельзя делать во время новолуния 10 июля

  • Луна в Раке сильно влияет на чувственную сферу, а потому не стоит слишком болезненно реагировать на слова, комментарии, замечания.
  • Повышенная ранимость может привести к искаженным решениям, о которых впоследствии можно пожалеть.
  • Не стоит заниматься тяжелым физическим трудом.
  • В день новолуния также лучше воздержаться от любых начинаний. Это время планов, загадывания желаний, подготовки и накопления сил. А вот к реализации задуманного можно приступать спустя пару дней.
  • В период новолуния не стоит пребывать в унынии, скандалить, желать кому-то зла, потому что весь исходящий от вас негатив может к вам же и вернуться.

Обряды и традиции, как себя вести во время новолуния

  • В дни Рака благоприятно посвятить себя созданию уюта в доме.
  • В дни новолуние оптимально проводить очищение организма, например, хорошо пройдет разгрузочный день.
  • Во время новолуния благоприятно избавляться от вредных привычек – этот процесс пройдет легче, чем в обычные дни.
  • Очень хорошо в новолуние погрузиться в творчество и самообразование, можно пойти на курсы, посетить мастер-классы.
  • Желания, загаданные на новолуние, чаще всего исполняются, главное – верить в положительный результат и собственные силы.
  • В новолуние хорошо смыть с себя весь негатив: примите контрастный душ или побудьте какое-то время в проточной воде.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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