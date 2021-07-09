В Молодик 10 липня напруга буде наростати: що важливо зробити в цей день

Рак – знак домашній, чуттєвий і одночасно грошовий, прибутковий. Тому в Молодик ви будете добрішими, але можете стати і більш образливими – будьте акуратнішими

Молодик 10 липня 2021 - який вплив матиме на людей / Фото: Unsplash

У суботу, 10 липня, о 4:18 ранку за Києвом відбудеться Молодик. У цей час Сонце зустрінеться з Місяцем в знаку Рака. Як вплине на людей цей Молодик і чого від нього чекати – далі в матеріалі.

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Рак – знак домашній, чуттєвий і одночасно грошовий, прибутковий. Тому в Молодик ви будете добрішими, у вас з'явиться романтичний настрій, добрі емоції, ви будете сентиментальнішими, м'якшими і більш поступливими. Але можете стати і більш образливими – тому з цим будьте акуратніше.

Але астрологи кажуть і про грошову сторону цього знака. В Молодик важливо проводити ритуали на залучення грошей, адже разом з ростом місяця зростає і примножується енергія.

І пам'ятайте, що гроші люблять порядок і чистоту, тому тримайте себе і свій будинок в чистоті.

Що важливо зробити в Молодик 10 липня

філософськи ставитеся до себе і подій навколо вас;

намагайтеся спілкуватися з людьми ласкаво і спокійно;

якщо вас просять про допомогу – не відмовляйте;

вітається мрійливість в будь-яких своїх справах і в плануванні справ зокрема;

прислухайтеся до своєї інтуїції, емоціям, бажанням;

корисно проводити час з сім'єю.

Молодик 10 липня: який вплив матиме на людей

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У період цього Молодика люди захочуть духовного збагачення, нових знань. У цей період можуть зароджуватися ідеї, приходити осяяння, особисті відкриття.

Період емоційний, тому важливо прислухатися до себе і своїм емоціям, зрозуміти чого ви хочете насправді, розібратися в собі.

У цей Молодик теми бізнесу, амбіцій і грошей будуть реалізуватися на повну – вони можуть з'являтися ні від куди і так само зникати в нікуди. Але все буде залежати від вашого ставлення до ситуації. Не шкодуйте, якщо щось втрачаєте, адже таким чином простір навколо вас очищається для нового.

Після Нового місяця ви отримуєте нову енергію. Це початок сприятливого періоду для саморозвитку, нових справ і проектів, втілення планів та досягнення цілей.

З'єднання Сонця і Місяця знаходиться в опозиції до Плутона, тому напруга буде наростати. Відносно особистих стосунків, то з'єднання Марса і Венери закликає відкрито висловлювати свої почуття, нічого не приховуючи.

Намагайтеся в день Молодика не поспішати і концентруватися на хорошому, адже цей період визначає наш настрій на цілий місяць.

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