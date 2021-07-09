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В Молодик 10 липня напруга буде наростати: що важливо зробити в цей день

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
9 липня, 12:50
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Рак – знак домашній, чуттєвий і одночасно грошовий, прибутковий. Тому в Молодик ви будете добрішими, але можете стати і більш образливими – будьте акуратнішими
Молодик 10 липня 2021 - який вплив матиме на людей
Молодик 10 липня 2021 - який вплив матиме на людей / Фото: Unsplash

У суботу, 10 липня, о 4:18 ранку за Києвом відбудеться Молодик. У цей час Сонце зустрінеться з Місяцем в знаку Рака. Як вплине на людей цей Молодик і чого від нього чекати – далі в матеріалі.

А щоб ваше літо стало для вас по-справжньому незабутнім, заглядайте в 10 лайфхаків.

Молодик в знаку Рака: що це значить

Гороскоп на липень-2021 для знака зодіаку Рак
Гороскоп на липень-2021 для знака зодіаку Рак / Фото: Сьогодні

Рак – знак домашній, чуттєвий і одночасно грошовий, прибутковий. Тому в Молодик ви будете добрішими, у вас з'явиться романтичний настрій, добрі емоції, ви будете сентиментальнішими, м'якшими і більш поступливими. Але можете стати і більш образливими – тому з цим будьте акуратніше.

Але астрологи кажуть і про грошову сторону цього знака. В Молодик важливо проводити ритуали на залучення грошей, адже разом з ростом місяця зростає і примножується енергія.

І пам'ятайте, що гроші люблять порядок і чистоту, тому тримайте себе і свій будинок в чистоті.

Що важливо зробити в Молодик 10 липня

  • філософськи ставитеся до себе і подій навколо вас;
  • намагайтеся спілкуватися з людьми ласкаво і спокійно;
  • якщо вас просять про допомогу – не відмовляйте;
  • вітається мрійливість в будь-яких своїх справах і в плануванні справ зокрема;
  • прислухайтеся до своєї інтуїції, емоціям, бажанням;
  • корисно проводити час з сім'єю.

Молодик 10 липня: який вплив матиме на людей

Як перестати прокрастинувати
Як перестати прокрастинувати / Фото: Pexels

У період цього Молодика люди захочуть духовного збагачення, нових знань. У цей період можуть зароджуватися ідеї, приходити осяяння, особисті відкриття.

Період емоційний, тому важливо прислухатися до себе і своїм емоціям, зрозуміти чого ви хочете насправді, розібратися в собі.

У цей Молодик теми бізнесу, амбіцій і грошей будуть реалізуватися на повну – вони можуть з'являтися ні від куди і так само зникати в нікуди. Але все буде залежати від вашого ставлення до ситуації. Не шкодуйте, якщо щось втрачаєте, адже таким чином простір навколо вас очищається для нового.

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Після Нового місяця ви отримуєте нову енергію. Це початок сприятливого періоду для саморозвитку, нових справ і проектів, втілення планів та досягнення цілей.

З'єднання Сонця і Місяця знаходиться в опозиції до Плутона, тому напруга буде наростати. Відносно особистих стосунків, то з'єднання Марса і Венери закликає відкрито висловлювати свої почуття, нічого не приховуючи.

Намагайтеся в день Молодика не поспішати і концентруватися на хорошому, адже цей період визначає наш настрій на цілий місяць.

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Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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