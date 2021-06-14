Лунный календарь на июль 2021 года: благоприятные и опасные дни

Фазы новолуния и полнолуния, дни первой и последней четверти Луны, солнечные и лунные затмения считаются временем усиленного взаимодействия Солнца и Луны между собой.

Лунный календарь на июль Фото: Unsplash

Люди давно заметили, что Луна оказывает серьезное влияние на жизнь, настроение, эмоции и поведение, даже если нам кажется, что это не так. Просто одни явно ощущают смену фаз Луны и другие астрономические явления, а для других все проходит более незаметно. В любом случае этого нельзя недооценивать. В какие дни июля стоит проявлять активность, а какие являются неблагоприятными для подобных действий, узнайте в нашей статье.

Новолуние и полнолуние, дни первой и последней четверти Луны, а также солнечные и лунные затмения – это время усиленного взаимодействия Солнца и Луны между собой. Астрологи рекомендуют те периоды, когда Луна пребывает в различных фазах, использовать для совершенно разных целей. Согласно лунному календарю, июль-2021 начинается и завершается фазой убывающей Луны.

Новолуние и полнолуние в июле-2021

Новолуние в июле 2021 года произойдет 10-го числа в 4 часа 17 минут по киевскому времени. Оно пройдет под знаком Рака, который может серьезно повлиять на нашу жизнь, поведение и самочувствие. Этот знак способен сделать людей более чувствительными и легкоранимыми. Появится потребность погрузиться в свой внутренний мир, а личные переживания станут важнее, чем события внешнего мира.

В первые дни новолуния еще рано действовать, зато благоприятно загадывать желания, строить планы на будущее и мечтать. Также период новолуния хорошо подходит для анализа прошлого, извлечения уроков, прощения старых обид и подготовки к серьезным начинаниям.

Полнолуние в середине лета состоится 24 июля, в 5 часов 37 минут. Оно пройдет под знаком Водолея, что усилит стремление людей к внутренней свободе и независимости. Эмоции начнут проявляться более открыто и раскрепощенно. Появится неприятие малейшего давления на себя.

Имейте в виду, что в период полнолуния и несколько дней после него люди не всегда способны принимать правильные решения, могут ошибаться и путаться.

Благоприятные и неблагоприятные лунные дни в июле-2021

В период новолуния люди посредством своих мыслей и поступков способны повлиять на свою судьбу. В это время они меньше ссорятся, лучше понимают окружающих и легче переносят болезни. В новолуние начинается новый этап в жизни. И то, как мы его проведем, отразится на нашем будущем. Помимо новолуния, также благоприятными днями для планирования считаются 2, 4, 5, 7, 8, 10, 20, 21, 24, 25, 26, 30 июля.

Подходящими днями в июле-2021 для активных и решительных действий, приносящих результат, являются 1, 11, 13, 18, 22, 28, 29 июля. В этот период появляется энергия, силы, все задуманное удается исполнить. В это время можно открывать фирмы, подписывать договора, делать вклады. Но вот планировать новые дела не стоит.

Однако в июле еще есть дни, в которые, согласно лунному календарю, следует проявить вдумчивость и осторожность: 3, 6, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 27, 31 июля. В такие дни желательно не поддаваться соблазнам и провокациям, уходить от скандалов и ссор, агрессии и насилия.

Ранее мы публиковали календарь затмений-2021: точные даты и влияние на людей.

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