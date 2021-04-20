Как правильно загадывать желания, чтобы они сбывались: три совета нумеролога
Загадывать желания нужно тогда, когда вы наполнены, энергичны и чувствуете готовность действовать. А что еще важно для того, чтобы желания сбывались?
Каждый человек хоть раз в жизни загадывал желания: пока задувал свечи на торте, на Новый год или под падающую звезду. Но, что делать с нашими повседневными желаниями и как перевести их из разряда "хочу" в реальные цели. Мы поговорили с нумерологом и психологом Евгенией Ковтун и выяснили, как правильно загадывать желания, чтобы они сбывались.
Загадывать желания важно в правильном состоянии и настроении:
- Если вы наполнены, энергичны, чувствуете умиротворение, благодарность и готовность действовать во благо для себя и других, то самое время заняться своими планами и целями.
- Если вы себя плохо чувствуете, болеете, испытываете недовольство, не хватает сил и энергии, у вас плохое настроение, то для начала необходимо это исправить.
- Самый быстрый способ восполнить энергию и быстро восстановить ресурс – это физическая активность. Просто идите гулять, отпустите мысли и сконцентрируйтесь на ощущениях в теле.
Чтобы желание осуществилось, важно понимать, что оно ваше, а не навеянное социумом или просто придуманное.
Проверить свои цели на истинность можно с помощью упражнения "5 зачем". Тут все просто, копаем в глубину и на каждый свой ответ задаем себе вопрос "зачем".
А для выявления страхов или блоков попробуйте задать себе вопрос "Зачем у меня этого нет?" (не почему!). Вдумайтесь в свой ответ и поищите вторичную выгоду. После этого переформулируйте свою цель с учетом этих страхов.
1. Заполните "Чек изобилия"
Это практика, которая помогает осуществить заветное желание. "Чек изобилия" заполняется на одну конкретную материальную цель, например: квартира, машина, телефон, обучение.
Когда заполнять: новолуние.
Как правильно заполнять: вписать всю необходимую информацию во все графы шаблона, указать номер чека, ФИО полностью, а суммы – цифрами и прописью.
При этом указанная сумма должна быть максимально точная и реалистичная, уточняет нумеролог. Вы должны ее легко принимать, а если возникает мысль "это не реально", выбираем цель попроще и работает над расширением позволения.
2. Составьте список целей и желаний
Когда писать: на растущую луну, дни зимнего солнцестояния и весеннего равноденствия.
Как правильно писать:
- Формулируйте свои желания конкретно и четко, не используйте "не".
- Пишите желание в настоящем времени. Можете использовать фразу "Я наслаждаюсь, потому что у меня есть..." или "Я счастлива, потому что у меня есть..." или просто пишите так, как будто у вас это уже есть.
- Подробно опишите, как выглядит ваша цель:
- Если это вещь материальная, то ее конкретные свойства, то есть не просто "хочу дом", а какой именно, где, сколько комнат, все до мелочей.
- Если цель денежная, то не "много зарабатываю", а конкретные суммы.
- Если цель нематериальная, то не "я не болею", а "я здоров" и распишите, что для вас значит "быть здоровым".
- Следите за "конечностью" цели. Например, "хочу забеременеть" не значит родить. Следите за формулировками.
- Представьте, что вы уже достигли своей цели. Как вы это поймете? Напишите конкретные признаки, опишите свои чувства и эмоции.
3. Составьте карту желаний
Когда составлять: Китайский новый год, на растущую луну, дни зимнего солнцестояния и весеннего равноденствия.
Как правильно ее составлять:
- Подготовьте все необходимое: ватман (лист должен быть достаточного размера, чтобы не мельчить), клей, вырезки и фотографии, карандаши и ручки, хорошее настроение.
- Разложите все на столе, настройтесь на творчество, побудьте в ощущении благодарности.
- В центре разместите свое фото (вы должны быть похожи на себя и фото должно вам нравится).
- Расчертите ватман на 8 секторов и далее двигайтесь по ним по часовой стрелке:
- Правый верхний угол – отношения и любовь.
- Справа – творчество, хобби и дети.
- В нижний правый сектор записывайте все, что связано с путешествиями.
- Внизу сектор карьеры, профессии.
- Левый нижний угол – образование и самореализация.
- Слева – семья, здоровье, уют дома.
- Левый верхний сектор – место богатства, денег и роскоши.
- Верхний сектор – успех, слава, признание.
Создавать карту желаний нужно спокойно, с любовью, с чувством принятия и благодарности. У вас не должно возникать чувства сопротивления. По сути карта желаний – это тот же список, только более наглядный и дает возможность дополнить слова образами.
Помните о состоянии и формулировках, проверяйте цели на истинность и не забывайте о реальных действиях.
Как сделать карту желаний – смотрите видео:
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