Как правильно загадывать желания, чтобы они сбывались: три совета нумеролога

Загадывать желания нужно тогда, когда вы наполнены, энергичны и чувствуете готовность действовать. А что еще важно для того, чтобы желания сбывались?

Каждый человек хоть раз в жизни загадывал желания: пока задувал свечи на торте, на Новый год или под падающую звезду. Но, что делать с нашими повседневными желаниями и как перевести их из разряда "хочу" в реальные цели. Мы поговорили с нумерологом и психологом Евгенией Ковтун и выяснили, как правильно загадывать желания, чтобы они сбывались.

Нумеролог и психолог Евгения Ковтун Фото: instagram.com/kem.numerology

Как подготовиться к загадыванию желаний

Загадывать желания важно в правильном состоянии и настроении:

Если вы наполнены, энергичны, чувствуете умиротворение, благодарность и готовность действовать во благо для себя и других, то самое время заняться своими планами и целями. Если вы себя плохо чувствуете, болеете, испытываете недовольство, не хватает сил и энергии, у вас плохое настроение, то для начала необходимо это исправить. Самый быстрый способ восполнить энергию и быстро восстановить ресурс – это физическая активность. Просто идите гулять, отпустите мысли и сконцентрируйтесь на ощущениях в теле.

А я точно этого хочу? Проверьте свои цели на истинность

Чтобы желание осуществилось, важно понимать, что оно ваше, а не навеянное социумом или просто придуманное.

Проверить свои цели на истинность можно с помощью упражнения "5 зачем". Тут все просто, копаем в глубину и на каждый свой ответ задаем себе вопрос "зачем".

А для выявления страхов или блоков попробуйте задать себе вопрос "Зачем у меня этого нет?" (не почему!). Вдумайтесь в свой ответ и поищите вторичную выгоду. После этого переформулируйте свою цель с учетом этих страхов.

Важно на каждую свою цель написать 3 действия для ее достижения. Первое из них такое, которое вы сможете выполнить в течение трех дней. Обязательно сделайте! Это позволит активировать ваше намерение. Остальные два действия могут быть отсрочены во времени.

Как правильно загадывать желания, чтобы они сбывались

1. Заполните "Чек изобилия"

Это практика, которая помогает осуществить заветное желание. "Чек изобилия" заполняется на одну конкретную материальную цель, например: квартира, машина, телефон, обучение.

"Чек изобилия" помогает осуществить заветное желание Фото: instagram.com/kem.numerology

Когда заполнять: новолуние.

Как правильно заполнять: вписать всю необходимую информацию во все графы шаблона, указать номер чека, ФИО полностью, а суммы – цифрами и прописью.

При этом указанная сумма должна быть максимально точная и реалистичная, уточняет нумеролог. Вы должны ее легко принимать, а если возникает мысль "это не реально", выбираем цель попроще и работает над расширением позволения.

Новый "Чек изобилия" заполняем, когда первая цель реализована или потеряла свою актуальность. Нет необходимости каждый месяц переписывать одно и то же, просто уберите чек подальше.

2. Составьте список целей и желаний

Когда писать: на растущую луну, дни зимнего солнцестояния и весеннего равноденствия.

Как правильно писать:

Формулируйте свои желания конкретно и четко, не используйте "не". Пишите желание в настоящем времени. Можете использовать фразу "Я наслаждаюсь, потому что у меня есть..." или "Я счастлива, потому что у меня есть..." или просто пишите так, как будто у вас это уже есть. Подробно опишите, как выглядит ваша цель:

Если это вещь материальная, то ее конкретные свойства, то есть не просто "хочу дом", а какой именно, где, сколько комнат, все до мелочей.

Если цель денежная, то не "много зарабатываю", а конкретные суммы.

Если цель нематериальная, то не "я не болею", а "я здоров" и распишите, что для вас значит "быть здоровым".

Следите за "конечностью" цели. Например, "хочу забеременеть" не значит родить. Следите за формулировками.

Представьте, что вы уже достигли своей цели. Как вы это поймете? Напишите конкретные признаки, опишите свои чувства и эмоции.

3. Составьте карту желаний

Когда составлять: Китайский новый год, на растущую луну, дни зимнего солнцестояния и весеннего равноденствия.

Как правильно ее составлять:

Подготовьте все необходимое: ватман (лист должен быть достаточного размера, чтобы не мельчить), клей, вырезки и фотографии, карандаши и ручки, хорошее настроение. Разложите все на столе, настройтесь на творчество, побудьте в ощущении благодарности. В центре разместите свое фото (вы должны быть похожи на себя и фото должно вам нравится). Расчертите ватман на 8 секторов и далее двигайтесь по ним по часовой стрелке:

Правый верхний угол – отношения и любовь.

Справа – творчество, хобби и дети.

В нижний правый сектор записывайте все, что связано с путешествиями.

Внизу сектор карьеры, профессии.

Левый нижний угол – образование и самореализация.

Слева – семья, здоровье, уют дома.

Левый верхний сектор – место богатства, денег и роскоши.

Верхний сектор – успех, слава, признание.

Создавать карту желаний нужно спокойно, с любовью, с чувством принятия и благодарности. У вас не должно возникать чувства сопротивления. По сути карта желаний – это тот же список, только более наглядный и дает возможность дополнить слова образами.

Помните о состоянии и формулировках, проверяйте цели на истинность и не забывайте о реальных действиях.

Как сделать карту желаний – смотрите видео:

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