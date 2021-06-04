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Кольцевое солнечное затмение в 2021 году: когда будет и чем интересно

Сегодня, 14:48

Украинцы в 2021 году увидят солнечное затмение, но не все

Солнечное затмение
Солнечное затмение
Фото: Unsplash

В июне произойдет интересное в астрономическом смысле явление – новолуние, которое на этот раз совпадет с солнечным затмением. Точную дату, время и особенности затмения Солнца узнайте в нашей статье.

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26 мая состоялось первое затмение нынешнего года. Оно было лунным и открывало коридор затмений 2021 года. Через две недели он закроется, потому что настанет черед солнечного затмения.

Солнечное затмение: точная дата и время

Второе затмение 2021 года произойдет 10 июня в знаке зодиака Близнецы. Оно будет солнечным, кольцеобразным. Цикл Сароса: 147.

Полоса кольцеобразной фазы затмения начнется примерно в 12:55 по киевскому времени над Канадой и продлится до 14:30, завершившись возле Якутии. Максимальной фазы затмение Солнца достигнет в 13:41 по киевскому времени. Она продлится 3 минуты 51 секунду.

Примечательно, что солнечное затмение всегда происходит во время новолуния, которое на этот раз состоится в 13 часов 53 минуты по киевскому времени.

Что означает солнечное затмение 10 июня

Солнечное затмение – это астрономическое явление, при котором Луна закрывает собою Солнце от наблюдателя на Земле.

Первое летнее солнечное затмение будет кольцеобразным. Это означает, что Луна будет находиться на большом удалении от Земли, а потому визуально она меньше диска Солнца в диаметре и не сможет скрыть его полностью.

Во время кольцевого солнечного затмения вокруг Луны будет видно яркое кольцо незакрытой части солнечного диска.

Где можно наблюдать солнечное затмение 10 июня

Затмение Солнца будет видно не везде. Оно пройдет над северной Канадой, Гренландией, Россией, частично его будет видно в большей части Азии и Европы, в том числе в Украине, а также в части Северной Америки. Примечательно, что жители северной части Украины затмение увидят, а вот южане – нет.

Смотрите видео, как магнитные бури влияют на людей:

Ранее мы публиковали прогноз магнитных бурь в июне 2021 года.

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