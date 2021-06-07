Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 7 июня
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Узнайте счастливое число дня на сегодня, 7 июня.
- Цифра дня – 18
- Цвет дня – белый
- Число удачи – 9
В главных плюсах дня внимание и детальный подход. При этом минусы дня связаны с жесткостью и категоричностью. В основе дня анализ и логика в разборе ситуаций.
Красота и здоровье: полезны все водные процедуры, а также уход за волосами. Но уязвимы органы дыхания и почки. Следите за водным балансом.
Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, решение вопросов недвижимости и ремонта.
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Тем временем мы узнали, когда в 2021 году планеты движутся в обратную сторону и чем это опасно для землян. К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, присоединилась еще одна планета – 29 мая наступает очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году.
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