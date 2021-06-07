Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 7 червня
Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 7 червня.
- Цифра дня – 18
- Колір дня – білий
- Число удачі – 9
У головних плюсах дня увага і детальний підхід. При цьому мінуси дня пов'язані з жорсткістю і категоричністю. В основі дня аналіз і логіка в розборі ситуацій.
Краса і здоров'я: корисні всі водні процедури, а також догляд за волоссям. Але уразливі органи дихання і нирки. Слідкуйте за водним балансом.
Завершуючи прогноз темою бізнесу і інвестиції, вирішення питань нерухомості та ремонту.
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Тим часом ми дізналися, коли в 2021 році планети рухаються у зворотний бік і чим це небезпечно для землян. До ретроградного Сатурну, який почав свій зворотний хід 23 травня, приєдналася ще одна планета – 29 травня настає чергова фаза ретроградного Меркурія в 2021 році.
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