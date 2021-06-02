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Кто вы из серийных убийц по гороскопу – 12 вариантов для каждого знака зодиака

Сегодня, 21:22

Рыбы стали прототипом Пеннивайза, а Овен – хладнокровным Киллером Казановой

Гороскоп серийных убийц
Гороскоп серийных убийц
Фото: Unsplash

Интересно узнать, как звезды могут повлиять на характер и склонности каждого знака зодиака? И с кем из знаменитых преступников, душителей, убийц и насильников делите гороскоп именно вы? Читайте характеристику серийных убийц по гороскопу для каждого знака.

Овен – Пол Ноулз

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля)
Фото: Сегодня

Как и положено Овну, американский серийный убийца Киллер Казанова, орудовавший в конце ХХ века и лишивший жизни 35 человек, обладал явной харизмой и без труда завоевывал расположение своих жертв, которых душил.

Телец – Генри Говард Холмс

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая)
Фото: Сегодня

Телец отличается молчаливостью и непоколебимостью – настоящий Доктор пыток. Это первый официально зарегистрированный в Америке серийный убийца, на счету которого по разным данным насчитывается до 350 заморенных голодом и расчлененных жертв.

Близнецы – Ричард Чейз

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня)
Фото: Сегодня

Близнецы производят приятное впечатление на окружающих, чем отлично пользуются. Они легко могут быть двуличными, как и американский серийный убийца по прозвищу Вампир из Сакраменто, который входил в доверие, а затем пил кровь и поедал останки своих семи жертв.

Рак – Дженин Джонс

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля)
Фото: Сегодня

Рак – это восприимчивый и эмоциональный человек, который легко поддается перепадам настроения. Так же легко, как и американская медсестра, вводившая смертельные дозы инъекций 60 детям, которые находились под ее присмотром.

Лев – Энтони Соуэлл

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа)
Фото: Сегодня

Лев, как известно – личность сильная, властная и независимая. Лев стремится покровительствовать и контролировать других людей. А Кливлендский душитель, американский серийный убийца и насильник, как хищник, складировал своих 11 жертв у себя дома.

Дева – Родни Алькала

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября)
Фото: Сегодня

Дева обладает завидным упорством, внимательностью, предусмотрительностью и аналитическим умом. Этот знак способен годами оттачивать свое мастерство. Как и американский серийный убийца фотограф-любитель, который изнасиловал и убил примерно 130 женщин.

Весы – Патрик Кирни

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября)
Фото: Сегодня

У людей, рожденных под знаком Весы, своеобразный философский ум и романтизм. Возможно поэтому "Убийца с автострады" подбирал на дороге молодых людей, путешествовавших автостопом, убивал и расчленял их. На его счету 43 жертвы.

Скорпион – Белль Ганнесс

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Фото: Сегодня

Представителей знака Скорпиона отличает сильный характер, уверенность в себе, решительность и беспощадность. Такой была американская серийная убийца, которая по разным данным убила до 40 человек, в том числе большинство своих ухажеров и двух дочерей.

Стрелец – Тед Банди

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Фото: Сегодня

У Стрельца своеобразная философия, при этом он обладает харизмой, жизнерадостным и веселым характером, на который легко можно купиться. Как, например, более 30 жертв "Нейлонового убийцы", которых он похищал, убивал, насиловал.

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Козерог – Дин Корлл

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января)
Фото: Сегодня

Козерога отличает настойчивость и расчетливость. Ему свойственны терпение, эгоистичность и осторожность. Как раз то, что нужно, чтобы изнасиловать и убить не менее 27 мальчиков, как это сделал убийца по прозвищу "Кэндимэн", который заманивал жертв конфетами.

Водолей – Роберт Хансен

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля)
Фото: Сегодня

Водолея отличает изощренная умственная активность, свободолюбие и умение ждать. Американский серийный убийца по прозвищу "Мясник-пекарь", благодаря этим качествам похитил, изнасиловал и убил около 20 женщин.

Рыбы – Джон Гейси

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Фото: Сегодня

Рыбы весьма чувствительны и мечтательны, с хорошо развитой интуицией. Люди этого знака себе на уме, и сложно понять, о чем они думают. Кстати, "Клоун-убийца", изнасиловавший и убивший 33 людей, стал прототипом Пеннивайза из "Оно".

Смотрите видео о лунатизме:

Ранее мы рассказывали, какое вы африканское животное по гороскопу.

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