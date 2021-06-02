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Гороскоп на июнь-2021 для знака зодиака Рыбы: меньше знаете – легче живете

Сегодня, 17:14

Подробный астрологический прогноз на июнь-2021 для знака Рыбы

Рыбы
Рыбы
Фото: Сегодня

Какие предсказания от звезд ожидают знак Рыбы в июне? На что стоит обратить внимание, чего остерегаться, а в каких сферах жизни следует проявить настойчивость и силу воли? Читайте подробный гороскоп на июнь-2021 для знака Рыбы.

Работа

Работа
Работа
Фото: Unsplash

У Рыб развитие бизнеса в июне-2021 во многом будет зависеть от ваших личностных качеств и умения вести переговоры. Принимая важные решения, не стоит ориентироваться исключительно на интуицию, лучше все же прислушиваться к мнению опытных специалистов. Особый успех ждет работников в сфере рекламы и журналистики.

Финансы

Финансы
Финансы
Фото: Unsplash

Каких-то особенных возможностей роста благосостояния в июне у Рыб не наблюдается. Расходы не вырастут – уже хорошо. Постарайтесь жить немного экономнее – возможно, в обозримом будущем появятся сложности, о которых вы пока не догадываетесь. А потому сбережения будут очень кстати.

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Здоровье

Рыбалка
Рыбалка
Фото: Unsplash

Звезды настоятельно рекомендуют Рыбам прислушаться к сердцу в первый летний месяц и заняться профилактикой проблем сердечно-сосудистой системы. Берегитесь стрессов. Также обратите внимание на свой рацион, пересмотрев его в пользу овощей и фруктов, которыми изобилует этот сезон.

Любовь

Пара
Пара
Фото: Unsplash

Первая половина июня у Рыб подходит для получения или дарения подарков. Радуйтесь сами и не забудьте о партнере. Вот только не стоит допрашивать свою половинку о чувствах к вам – вы рискуете услышать то, что вам может не понравиться. Также постарайтесь усмирить свою гордыню.

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Отдых

Отдых
Отдых
Фото: Unsplash

Июнь-2021 – не лучшее время для серьезной домашней работы. Ни стройкой, ни ремонтом в этом месяце заниматься не стоит, вы будете недовольны результатом, и многое придется переделывать. Лучше посвятить свободное время полноценному отдыху, а все запланированные работы по благоустройству дома отложить на другой месяц.

Ранее мы публиковали гороскоп на 2021 год по знакам зодиака.

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