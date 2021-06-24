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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 24 июня

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
24 июня, 07:19
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Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Нумеролог Айсулу Ахимова дала прогноз на 24 июня
Нумеролог Айсулу Ахимова дала прогноз на 24 июня / Фото: скриншот

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 24 июня.

  • Цифра дня – 17
  • Цвет дня – зеленый и бирюза
  • Число удачи – 8

В главных плюсах дня – удача, успех и гармония. При этом минусы дня несут перепады настроения, апатию и недопонимание. В основе дня – упорство и трудолюбие во всем.

Красота и здоровье: обновите свой стиль и образ, также приветствуются стрижки волос. Но уязвима печень и желчный пузырь. Избегайте застолий и острой жареной пищи.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиций, важно знать, что сегодня благоприятный день для разного рода начинаний и дел.

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Тем временем мы узнали, когда в 2021 году планеты движутся в обратную сторону и чем это опасно для землян. К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, присоединилась еще одна планета – 29 мая наступила очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году. И продлится все это до октября, поэтому запаситесь терпением!

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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