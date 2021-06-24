Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 24 червня

Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 24 червня.
- Цифра дня – 17
- Колір дня – зелений і бірюза
- Число удачі – 8
У головних плюсах дня – удача, успіх і гармонія. При цьому мінуси дня несуть перепади настрою, апатію і нерозуміння. В основі дня – завзятість і працьовитість у всьому.
Краса і здоров'я: оновіть свій стиль і образ, також вітаються стрижки волосся. Але вразлива печінка і жовчний міхур. Уникайте застіль і гострої смаженої їжі.
Завершуючи прогноз темою бізнесу й інвестицій, важливо знати, що сьогодні сприятливий день для різного роду починань і справ.
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Тим часом ми дізналися, коли в 2021 році планети рухаються у зворотний бік і чим це небезпечно для землян. До ретроградного Сатурну, який почав свій зворотний хід 23 травня, приєдналася ще одна планета – 29 травня настала чергова фаза ретроградного Меркурія в 2021 році. І триватиме все це до жовтня, тому запасіться терпінням!