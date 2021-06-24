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Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 24 червня

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
24 червня, 07:19
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Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Нумеролог Айсулу Ахимова дала прогноз на 23 июня
Нумеролог Айсулу Ахимова дала прогноз на 23 июня / Фото: скриншот

Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 24 червня.

  • Цифра дня – 17
  • Колір дня – зелений і бірюза
  • Число удачі – 8

У головних плюсах дня – удача, успіх і гармонія. При цьому мінуси дня несуть перепади настрою, апатію і нерозуміння. В основі дня – завзятість і працьовитість у всьому.

Краса і здоров'я: оновіть свій стиль і образ, також вітаються стрижки волосся. Але вразлива печінка і жовчний міхур. Уникайте застіль і гострої смаженої їжі.

Завершуючи прогноз темою бізнесу й інвестицій, важливо знати, що сьогодні сприятливий день для різного роду починань і справ.

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Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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