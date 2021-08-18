Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 18 августа

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Нумеролог Айсулу Ахимова дала прогноз на 18 августа / Фото: скриншот

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 18 августа.

Цифра дня – 22

– 22 Цвет дня – зеленый

– зеленый Число удачи – 4

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В главных плюсах дня – общение, обаяние и самообразование. При этом минусы дня несут путаницу, ложь. В основе дня – компромиссные решения и дипломатия.

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В вопросах красоты и фитнеса состригите кончики волос. А в отношении здоровья уязвимы желчный пузырь и зубы.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, строительство и ремонтные работы будут успешными.

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