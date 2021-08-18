Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 18 серпня

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Нумеролог Айсулу Ахімова дала прогноз на 18 серпня / Фото: скриншот

Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 18 серпня.

Цифра дня – 22

– 22 Колір дня – зелений

– зелений Число удачі – 4

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У головних плюсах дня – спілкування, чарівність і самоосвіта. При цьому мінуси дня несуть плутанину, брехня. В основі дня – компромісні рішення і дипломатія.

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У питаннях краси і фітнесу зістрижіть кінчики волосся. А стосовно здоров'я уразливі жовчний міхур і зуби.

Завершуючи прогноз темою бізнесу та інвестиції, будівництво та ремонтні роботи будуть доречними.

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