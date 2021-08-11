Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звезды Лайфхакер Техно Еда

Зачем витамин C летом

Мода после 50

Отношения с кофе

Морские курорты в Украине

Тесты

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Вкусно

Пончик по гороскопу – какой подходит именно вам

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
11 августа, 20:15
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Воздушные и не от мира сего Рыбы – пончики с хорошо взбитыми сливками, Водолеи – с изюмом, ведь они считают себя людьми особенными, а Раки, которые любят, чтобы ими восхищались – красивые пончики в сахарной пудре
Какой пончик по гороскопу ваш
Какой пончик по гороскопу ваш / Фото: freepik.com

Пончиков в мире существует множество, в каждой стране есть свои особенные. Например, в Германии гордятся своими берлинерами. И какими пончиками можем гордится мы, если учесть, что у каждого из нас будет свой по гороскопу? Об этом узнаем чуть ниже, а с помощью этого материала можно определиться, где купить продукты для пикника по приятным ценам.

Овен – с клубничной глазурью

Реклама

Овны люди открытые и "вкусные", как и пончики с клубничной глазурью
Овны люди открытые и "вкусные", как и пончики с клубничной глазурью / Фото: pexels.com

Потому что Овны не представляют своей жизни в одиночестве, отрезанными от событий, происходящих вокруг. Они как бы все целиком и полностью наружу, живут, не скрывая своих эмоций и не боясь высказывать свое мнение. Как и пончик с ароматной клубничной глазурью – о его вкусе додумываться не приходится, тут все очевидно.

Телец – с шоколадной начинкой или глазурью

Тельцы – это пончики с шоколадом
Тельцы – это пончики с шоколадом

Практичные, отчего и приземленные в некотором роде. Тельцы страшно настойчивые, они медленно, но уверенно идут к достижению своих целей. Эти люди не привыкли строить иллюзии по поводу чего-либо, у них все должно быть ясно и понятно. Как и с пончиками с шоколадом внутри.

Близнецы – в сиропе

Реклама

Чтобы "подсластить" придирчивых Близнецов, предложите им пончики в сиропе
Чтобы "подсластить" придирчивых Близнецов, предложите им пончики в сиропе / Фото: Скриншот из видео

Это когда хочется еще больше сладости. Вероятно, чтобы подсластить тех людей, которые считают Близнецов несколько лицемерными. А еще говорят, что Близнецы очень придирчивы, понятно, что не к себе, а к другим. Звезды советуют этим людям обращать внимание на свои ошибки в первую очередь, а не сильно активно лезть в чужую жизнь.

Читайте также:

Рак – в сахарной пудре

Раки любят, чтобы ими восхищались. Для них пончики с сахарной пудрой
Раки любят, чтобы ими восхищались. Для них пончики с сахарной пудрой / Фото: Depositphotos

Потому что Раки высокого мнения о себе и любят, чтобы ими все восхищались. Пончики в сахарной пудре – все-таки красивое зрелище. Другой вопрос – что Раки делают для того, чтобы ими восхищались? Да практически ничего. И это при том, что Раки наделены невероятной внутренней силой, которая способна свернуть горы.

Лев – пончики с корицей

Реклама

Благородные Львы – пончики с благородной корицей
Благородные Львы – пончики с благородной корицей / Фото: Pixabay

С согревающей корицей, благородной специей. Большинство Львов – люди благородные, они как бы выше остальных и как бы наблюдают за их деятельностью. В любую минуту Львы способны сорваться на помощь, ведь они уверенны: никто, кроме них, помогать не способен.

Дева – с глазурью и карамельной посыпкой

Для симпатичных Дев – красивые пончики с карамельной просыпкой
Для симпатичных Дев – красивые пончики с карамельной просыпкой / Фото: freepik.com

Астрологи говорят, что Девы – пассивный знак зодиака. Это все можно объяснить тем, что Девы – сомневающиеся натуры, боятся всего нового и не уверенны в своих действиях. Но вместе с этим, представители этого знака ответственные, им можно смело поручать даже самое сложное дело. Симпатичный пончик с красивой глазурью и посыпкой – это Девы.

Читайте также:

Весы – с ягодной начинкой

Реклама

Весы, которые всегда ищут баланс, – пончики с ягодной начинкой
Весы, которые всегда ищут баланс, – пончики с ягодной начинкой / Фото: instagram.com/nhtastefood/

То они крайне активны и энергичны, то бездеятельны и пассивны. Весам сложно даются задачи, когда нужно действовать быстро. Для них идеально – это сесть, поразмышлять, наметить план действий и снова сесть. Но именно в этом, непонятном для многих, процессе и достигается баланс, который для Весов крайне важен. Пончики с ягодной начинкой, которая, конечно, сбалансирована со вкусом самого пончика, – это Весы.

Скорпион – ванильные

Ванильные пончики – Скорпионы
Ванильные пончики – Скорпионы / Фото: instagram.com/svetameda/

Скорпионы всегда говорят и делают то, что считают нужным. С чужим мнением, мягко говоря, они не считаются. А зачем? Ведь Скорпионы и сами в курсе, что им надо. Астрологи делят Скорпионов на две группы: на мстительных и подозрительных и справедливых и рассудительных. И к какой бы группе не относился ваш Скорпион, угостите их ванильными пончиками. Пускай порадуются.

Стрелец – с фруктами и ягодами

Яркие Стрельцы – пончики с яркими ягодами и фруктами
Яркие Стрельцы – пончики с яркими ягодами и фруктами / Фото: pexels.com

Это все для придания пончику приятной кислинки. Это красочные люди во всех своих проявлениях. Правда, краски не всегда радужные. Стрельцы часто бывают взрывными и обидчивыми. Но им можно простить их импульсивность, ведь сложно найти более открытого и искреннего человека, чем Стрелец.

Читайте также:

Козерог – с творогом или творожные

Козероги оценят творожные пончики
Козероги оценят творожные пончики / Фото: Depositphotos

Потому что все максимально привычно и понятно. Это подходит Козерогам. Это максимально уверенные в своей правоте люди, даже когда неправы. Их сложно в чем-либо переубедить да и пытаться, наверное, не стоит. В этом своем некотором дисбалансе с окружающим миром Козероги чувствуют себя нормально.

Водолей – с изюмом

Водолеи считают себя особенными, их пончики – с изюмом
Водолеи считают себя особенными, их пончики – с изюмом / Фото: instagram.com/natalia.marzenko/

Потому что Водолеи действительно считают себя необычными людьми. Многие из них играют по жизни роль миссионера, который должен выводить других на какой-то новый уровень сознание. Да, именно такой лексикой любят парировать Водолеи в шумных компаниях, в которых, безусловно, сосредотачивают все внимание на себя.

Рыбы – со сливками

Пончики со сливками – это Рыбы
Пончики со сливками – это Рыбы / Фото: instagram.com/_vkusnyidom_/

С хорошо взбитыми воздушными сливками. Это действительно воздушные люди, которые и с вами, и где-то далеко одновременно. Все нормально, просто Рыбам важно личное пространство, поэтому часто бывают отрешенными. Но когда Рыбам интересно и они в теме, то их не переслушать. Они интересные рассказчики.

Перед вашими пончиками можно приготовить и съесть гренки с тартаром из лосося с клубникой. Подробнее – в видео.

А здесь найдете 12 сэндвичей, которые идеально подходят вам по гороскопу.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
АКТУАЛОЧКА
Собираешься на пикник?
Где лучше покупать продукты
Хочу знать
Заведи будильник
ОМКФ
дней
часов
минут
секунд
14 — 21 августа
Программа фестиваля
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Защищать волосы на солнце
Почему это важно?
Лайфхак дня
Как приготовить лазанью с первого раза
Хакнуть
Сольник звезды
Группа "Бумбокс"
19 августа / 19:00
5 главных концертов августа
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Хотели бы как Рианна или все устраивает?
Спецпроект
Календарь лайфхаков на лето
Август
Лайфхаки по календарю
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
8 - 14 августа
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Поход в бассейн за 10 тыс. гривен
За что такие деньги?
Личный опыт
Как быстро вакцинироваться от COVID-19
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на август
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Последний месяц лета стартовал
10 вещей, которые нужно успеть сделать в августе
Хочу узнать!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять