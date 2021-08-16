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Гороскоп на неделю 16-22 августа: все знаки зодиака

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
16 августа, 11:37
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Астрологический прогноз на 16-22 августа для всех знаков зодиака
Гороскоп на неделю
Гороскоп на неделю / Фото: Коллаж: Сегодня

Начало недели будет отличаться стремлением к порядку и стабильности. Люди становятся более уравновешенными и спокойными, так что многие дела будут решаться легко и конструктивно, без излишних эмоций.

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А вот ближе к окончанию недели возникнет потребность во внутренней свободе и раскрепощенности. Любое давление извне у людей будет восприниматься в штыки и тормозить отношения.

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Гороскоп на неделю 16-22 августа для Овна

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Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

Начало наступающей недели у Овнов не слишком подходит для общения и решения рабочих вопросов, а потому в это время лучше свести число контактов к минимуму. К концу семидневки ситуация изменится в лучшую сторону. В четверг вам захочется чувственности и романтики в отношениях. В выходные будьте повнимательнее своему здоровью.

Гороскоп на неделю 16-22 августа для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Благоприятный период ждет Тельцов. Во вторник ваша инициативность будет оценена по достоинству, а полученные в этот период знания принесут хорошие дивиденды в будущем. В четверг проявите благоразумны – из-за ваших необдуманных действий и слов могут пострадать отношения с дорогими вам людьми.

Гороскоп на неделю 16-22 августа для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

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Неспокойная неделя заставит Близнецов поволноваться. Вас ждут мелкие неприятности из-за каких-то несостыковок на работе и проколов в финансовой сфере, однако уже к концу недели дела пойдут на лад. Выходные постарайтесь провести в одиночестве или с теми людьми, которые вас понимают и не осуждают.

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Гороскоп на неделю 16-22 августа для Рака

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

Начало семидневки обещает Ракам выяснением отношений как на работе, так и в семье. Усмирите свою раздражительность, ищите компромиссы и не скупитесь на комплименты окружающим – это сгладит конфликты уже к четвергу. В выходные дни обратите внимание на свое здоровье – оно может побеспокоить.

Гороскоп на неделю 16-22 августа для Льва

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

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Неделя Львов начинается со спокойствия в сфере бизнеса и приятной романтики в личной жизни. Однако ситуация рискует резко испортиться в среду. В отношении друзей и любви все конфликты и разногласия зависят только от вас. В выходные постарайтесь активно отдохнуть, чтобы восстановить утраченное состояние гармонии.

Гороскоп на неделю 16-22 августа для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

Девам на предстоящей неделе настоятельно рекомендуется наладить отношения в семье. Среда – достаточно сумбурный и непростой день, когда могут всплыть разногласия во многих сферах жизни. Вы будете способны на обман иначе обманут вас. Ближе к выходным мир в семье и за ее пределами должен восстановиться.

Гороскоп на неделю 16-22 августа для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

В начале недели Весам не стоит выяснять отношения с членами семьи и близкими людьми – вы слишком критичны, а потому вряд ли достигнете взаимопонимания. Но уже к концу недели обстановка заметно наладится – вам будет гораздо легче найти общий язык с людьми. Выходные полезно провести со старыми друзьями.

Гороскоп на неделю 16-22 августа для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Для представителей знака Скорпион наступает благоприятная неделя для решения личных вопросов, выяснения отношений и налаживания взаимопонимания со старшим поколением и детьми. В пятницу на вас накатит ощущение одиночества, но ваша подавленность настроения пройдет уже к выходным.

Гороскоп на неделю 16-22 августа для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Изначальный позитивный настрой в личной жизни и рабочих вопросах у Стрельцов постепенно сменится на беспокойство и хандру к концу этого периода. Вам не стоит излишне эмоционировать, чтобы не испортить отношения с близкими людьми. Помните, что ваше состояние, как в зеркале, передается окружающим.

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Гороскоп на неделю 16-22 августа для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Козерогов ожидает благоприятная неделя во многих сферах жизни. Ваша энергичность и оптимизм в середине августа поспособствует приятным знакомствам, романтическим встречам и гармонии в семье. С целью профилактики стоит заняться оздоровительными процедурами. А вот на выходных звезды советуют остерегаться травм.

Гороскоп на неделю 16-22 августа для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

В начале наступающей семидневки Водолеев накроет волна свежих идей и оптимизма. Благодаря этому вы легко сможете найти общий язык с коллегами, начальством и партнерами по бизнесу. Хозяйственные и финансовые вопросы решаются легко. Четверг благоприятен для проявления нежных чувств и улучшения семейных отношений.

Гороскоп на неделю 16-22 августа для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

Рыбы на предстоящей неделе будут отличаться невиданным красноречием и силой убеждения. В понедельник вы будете способны легко решить многие ситуации на работе. Не игнорируйте возможность заняться своим здоровьем, к примеру, пересмотреть диету. В пятницу будьте деликатнее во взаимоотношениях с любимым человеком.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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