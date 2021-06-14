Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 14 июня
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Узнайте счастливое число дня на сегодня, 14 июня.
- Цифра дня – 16
- Цвет дня – фиолетовый
- Число удачи – 7
В главных плюсах дня понимание и терпимость к ближним. При этом минусы дня несут лесть, гордыню. В основе дня лежит верность принципам.
Красота и здоровье: расслабление телу принесут СПА-процедуры, принятие ванн и массаж. Но уязвима будет сердечно-сосудистая система.
Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, будет полезна закладка фундамента на будущее. При подписании документов будьте внимательны.
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Тем временем мы узнали, когда в 2021 году планеты движутся в обратную сторону и чем это опасно для землян. К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, присоединилась еще одна планета – 29 мая наступила очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году. И продлится все это до октября, поэтому запаситесь терпением!
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