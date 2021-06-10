Сладкий гороскоп: какое вы мороженое по знаку зодиака

Оказывается, амбициозные Львы – это мороженое с изысканной французской ванилью, Раки, любящие развлечения, – с печеньем, Козероги выбирают морожено в рожке, а Рыбам нравится фруктовое

Какое вы мороженое по гороскопу Фото: freepik.com, Pexels

Мороженое уже актуально, лето началось. Поэтому смело пробуем на улице, а еще лучше – стараемся готовить его дома, так полезней. Теперь пора узнать, какое мороженое можно попробовать каждому из нас по советам астрологии. Это не означает, что нужно налегать на конкретно свое, но предпочтение отдавать вполне можно. 12 видов холодной радости для каждого знака зодиака ищите ниже.

Овен – кофейное мороженое

Для подпитки энергией Овнам нужно кофейное мороженое Фото: Depositphotos

Смелые, авантюрные и очень энергичные – Овнам всегда нужны силы, ведь они редко засиживаются на одном месте. Кофейное мороженое под чашку кофе – и есть эти страшно активные и инициативные люди.

Телец – мятное мороженое

Чувственные Тельцы – это мятное мороженое Фото: Depositphotos

Тельцы стабильные и надежные, на них можно смело положиться в трудную минуту. Они всегда выслушают и дадут дельный совет. К тому же это чувственные люди, как дополнительная прохлада мяты в мороженом.

Близнецы – клубничное мороженое

Влюбчивые Близнецы – это клубничное мороженое Фото: Depositphotos

Это люди с огромным и здоровым чувством юмора, которые заряжают своим энтузиазмом всех вокруг. Еще эти люди слишком влюбчивы, поэтому они – это клубничное мороженое. Почему клубничное? Ведь эта ягода – ягода флирта и любви.

Раки – мороженое с печеньем

Для Раков-весельчаков идеально мороженое с печеньем Фото: Depositphotos

Эмоциональным Ракам подойдет сливочное мороженое с кусочками печенья. С таким десертом они будут весело проводить время с многочисленными друзьями, веселить их и развлекать. Для Раков – это одна из важных вещей – быть в центре внимания и звездой вечеринок.

Лев – мороженое со вкусом французской ванили

Лев – мороженое со вкусом французской ванили Фото: Pixabay

Львы очаровательны и амбициозны. Они любят, когда все вокруг изысканно и элегантно. Тем более когда в десерте, в нашем случае в мороженом, присутствует французская ваниль, то Львы оттаивают.

Дева – мороженое с нугой или карамелью

Надежные Девы – это мороженое с карамелью или нугой Фото: Depositphotos

Девы очень надежные и любящие. Они заботятся практически обо всех, кого пустили в свое окружение. А если нужно утешение, поддержка и даже поплакать, то идите к Девам, они выслушают и помогут. И мороженое с нугой не забудьте.

Весы – классическое сливочное мороженое

Для уравновешенных Весов лучший вариант – сливочное мороженое Фото: Depositphotos

Потому что вы стабильны всегда и вас мало кто и что может выбить из колеи. Ваша уравновешенность и спокойствие сводит многих с ума, но Весы никогда не потеряют бдительности и уверенности в себе. Эти люди очаровательны, романтичны и уравновешены, как хорошая порция сливочного мороженого.

Скорпион – мороженое с шоколадом

Скорпионам понравится шоколадное мороженое Фото: Unsplash

И если поверх этого мороженого будут лежать еще и кусочки шоколада, то это вдвойне правильный выбор. Шоколад – основательное дополнение к десертам, проверенное временем. Как и Скорпионы, которые всегда небезразличны к своим близким и друзьям.

Стрелец – мороженое с орехами и цукатами

Стрельцов можно задобрить ореховым мороженым Фото: instagram.com/svet_4you/

Стрельцы очень уверены в себе. Иногда бывают немного агрессивны и раздражительны, но задобрить их можно хорошей порцией мороженого с орехами и цукатами. Стрельцы любят все яркое и чтобы было всего много.

Козерог – мороженое в рожке

Амбициозные Козероги – это мороженое в рожке Фото: freepik.com

Вероятно, это логично. А если серьезно, то мы все ценим этих людей за их решительность, смелость и амбициозность. И очень часто прощаем их упертость. Почему мороженое в рожке? Потому что его удобно держать. А Козероги умеют все держать под контролем.

Водолей – мороженое ярких оттенков и вкусов

Дружелюбные Водолеи – это мороженое ярких оттенков Фото: Pexels

Водолеи ласковые, дружелюбные и модные. Они любят оригинальные решения, поэтому им подойдет все мороженое с самым ярким цветом и разнообразным вкусом.

Рыбы – фруктовое или ягодное мороженое

Мечтательные Рыбы – это легкое ягодное мороженое Фото: freepik.com

Рыбы – мечтательные и эмоциональные люди. Он очень томно выбирают все – начиная от людей, которые будут их окружать, заканчивая мороженым. Ведь им важно немного отличаться от других. И когда кто-то выбирает шоколадное или с орехами, Рыбам нужно что-то противоположное. Это вся их сущность.

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