Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Пьем чай по гороскопу – 12 видов напитка для каждого знака зодиака

Вчера, 08:15

Творческим Водолеям подойдет каркаде, а прямолинейным Скорпионам – чай с имбирем

Какой вы чай по гороскопу
Какой вы чай по гороскопу
Фото: freepik.com

Мы уже знаем, что каждый знак зодиака может ассоциироваться с разными видами выпечки. Теперь узнаем, какой чай нужно приготовить, согласно рекомендациям звезд. Оказывается, Тельцы, для которых важны детали, – это чай с бергамотом, а Раки, любящие домашний уют, – это всевозможные ягодные чаи.

Овен – черный чай

Напористые и беспринципные Овны – это проверенный временем крепкий черный чай
Напористые и беспринципные Овны – это проверенный временем крепкий черный чай
Фото: freepik.com

Напористые Овны любят надежность. Они тверды, как кремень. Насыщенный черный чай, желательно без каких-либо добавок, – идеален для представителей одного из самых сильных знаков зодиака.

Телец – чай с бергамотом

Тельцы любят, чтобы была изюминка. Их чай – с бергамотом
Тельцы любят, чтобы была изюминка. Их чай – с бергамотом
Фото: Pixabay

Они спокойны, стремятся занять положение в обществе, комфортно чувствуют себя в крепкой семье. Для Тельцов важны детали, в нашем случае – аромат чая. Эти люди предпочитают натуральные чаи, но чтобы в них была изюминка. Иначе никак.

Близнецы – зеленый чай

Близнецы – это разнообразие экзотических зеленых чаев
Близнецы – это разнообразие экзотических зеленых чаев
Фото: Pixabay

Близнецы любят все экзотическое. Даже уже ставший для нас привычным зеленый чай они могут усовершенствовать разными методами заваривания, добавляя в него неожиданные ингредиенты. В общем, все, как в жизни Близнецов. Эксперименты и исследования – это их все.

Раки – ягодные чаи (малиновый, клубничный)

Для Раков, которые обожают спокойствие, подойдут уютные ягодные чаи
Для Раков, которые обожают спокойствие, подойдут уютные ягодные чаи
Фото: Depositphotos

Раки – люди домашние, их сложно вытянуть в дальние поездки, близость родных стен придает им уверенности. Это люди настроения, комфортно ощущают себя в семье, они чувственны, ранимы, обладают обостренной интуицией, не любят менять свою жизнь. Ракам рекомендуются такие уютные во всех смыслах ягодные чаи.

Лев – чай масала

Львы – это терпкий чай масала
Львы – это терпкий чай масала
Фото: Depositphotos

Здесь есть все – корица, гвоздика, имбирь, молоко, сахар. Львы любят, когда все вертится вокруг них и чтобы все с ними считались. Желательно, не споря. Идеальные пропорции ингредиентов в этом напитке – это порядок во всем, к которому так стремятся эти люди.

Дева – чай ​​матча

Для изысканных Дев – экзотический чай матча
Для изысканных Дев – экзотический чай матча

Этот изысканный и экзотический чай подходит для Девы, которая стремится к совершенству везде и даже в своем любимом напитке. Этот крепкий чай подарит им необходимый комфорт и душевное спокойствие.

Весы – чай ​​с молоком

Уравновешенные Весы – это правильная пропорция молока в горьком черном чае
Уравновешенные Весы – это правильная пропорция молока в горьком черном чае
Фото: Depositphotos

И чем больше молока будет в этом чае, тем лучше. Весам необходимо равновесие во всех сферах жизни и даже с чаем. Их вариант – крепкий горький чай, который они нейтрализуют правильным количеством молока.

Скорпион – имбирный чай

Активным Скорпионам нужна терпкость имбирного чая
Активным Скорпионам нужна терпкость имбирного чая
Фото: freepik.com

Этим несколько нагловатым в хорошем смысле людям нужна остринка и терпкость. Имбирный чай будет бодрить Скорпионов, ну и расслаблять, так как по жизни они крайне активны.

Стрелец – чай ​​сенча

Страстным Стрельцам нужен солнечный чай сенча Фото: instagram.com/matchati/
Страстным Стрельцам нужен солнечный чай сенча Фото: instagram.com/matchati/

Этот знак солнца, полный энтузиазма и страсти к путешествиям. Стрелец жаждет приключений и любит повеселиться. Чай сенча – японский чай и его выращивают под солнцем. Это лучший напиток для Стрельцов.

Козерог – чай с мелиссой

Чай с мелиссой поможет Козерогам расслабиться
Чай с мелиссой поможет Козерогам расслабиться
Фото: Pexels

Говорят, что мелисса обладает уникальными способностями успокаивать всех, кто постоянно напряжен. Козероги – это те люди, которые сосредоточены на себе и на своих делах, чем обижают свое близкое окружение. Чай с мелиссой поможет им вырваться из суматохи и расслабиться.

Водолей – каркаде

Каркаде прекрасно подпитает энергией Водолеев
Каркаде прекрасно подпитает энергией Водолеев
Фото: Depositphotos

Свободолюбивому знаку зодиака нужно что-то, что успокаивает их творческие умы и подпитывает их желание быть независимыми и свободными. В этом случае поможет каркаде.

Рыбы – травяной чай

Травяной чай принесет утешение беспокойным Рыбам
Травяной чай принесет утешение беспокойным Рыбам
Фото: Pixabay

Этому чуткому знаку зодиака нужен чай, который успокоит нервы и принесет утешение душе. Этот чай снимает стресс и успокаивает, когда у вас плохой день или нет настроения.

По материалам: Рinkvilla.com.

А к чаю приготовьте миндальный пирог с мятой по рецепту Григория Германа.

Тут узнаете, какой коктейль можно приготовить, согласно вашему знаку зодиака.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
12 фруктов для каждого знака зодиака - какой подходит именно вам Ваша специя по гороскопу - узнайте, чем именно вам нужно приправлять еду Какой вы пирог по гороскопу - 12 ответов для каждого знака зодиака Чайная история: как он завоевал мир и что мы делаем не так, когда его завариваем
гороскоп чай знаки зодиака матча каркаде
Реклама

Новости партнеров

Жена знаменитого футболиста разделась топлес. Фотофакт
Жена знаменитого футболиста разделась топлес. Фотофакт
Кому категорически противопоказана черешня: вердикт медиков
Кому категорически противопоказана черешня: вердикт медиков
Как поставить на место ребенка, который вас не уважает
Как поставить на место ребенка, который вас не уважает
Что помогло Бабкиной пережить многочисленные измены мужа
Что помогло Бабкиной пережить многочисленные измены мужа

Популярные статьи

Сегодня, 17:47Вкусно

5 рецептов вкусного ужина, которые стоит приготовить

Сегодня, 10:44Вкусно

Как приготовить кабачковую икру – 3 простых рецепта

Вчера, 19:25Звездно

У принца Гарри и Меган Маркл родилась дочь

Вчера, 17:26Звездно

Поплавский уходит с поста ректора и завершает карьеру певца: Всегда должен быть предел

Вчера, 16:38Звездно

Ирина Федишин выходит замуж второй раз, и мы знаем за кого

Вчера, 10:09Психо

Гороскоп на неделю 6-12 июня: все знаки зодиака

Вчера, 09:20Звездно

Экс-супруг Ани Лорак пришел на ее концерт после слухов о воссоединении

Вчера, 07:45Events

Поздравления с Днем журналиста-2021: стихи, картинки и открытки

Вчера, 06:30Events

Поздравления с Днем журналиста своими словами в прозе

5 июняЗвездно

Надя Дорофеева в лосинах и кроп-топе оголила пресс в преддверии первого сольного концерта: фото

5 июняЗвездно

Позитив не был в восторге от того, что экс-супруга рассказала об их разводе в реалити Каменских

5 июняЗвездно

Елена Кравец с мужем на отдыхе попали в объектив их дочери: теплое видео

5 июняЗвездно

Почему Украина так успешна на Евровидении: объясняют организаторы конкурса (видео)

5 июняЗвездно

Барбаре Брыльской – 80. Мы вспомнили лучшие роли знаменитой польской актрисы

5 июняВкусно

Из какой чашки кофе вкуснее

4 июняЗвездно

Мужа Наташи Королевой заподозрили в новом обмане

Новости партнеров

Кайли Дженнер в тесном бикини поделилась соблазнительными фото
Кайли Дженнер в тесном бикини поделилась соблазнительными фото
В Сети показали особняк Лободы под Киевом за 12 млн
В Сети показали особняк Лободы под Киевом за 12 млн
Австралийка выдала самое красивое взвешивание
Австралийка выдала самое красивое взвешивание
Что помогло Бабкиной пережить многочисленные измены мужа
Что помогло Бабкиной пережить многочисленные измены мужа
Лорак сообщила поклонникам приятную новость
Лорак сообщила поклонникам приятную новость
В закатных лучах. Каменских показала фигуру на пляже в Мексике
В закатных лучах. Каменских показала фигуру на пляже в Мексике
Признание Милявской: В 90-е, Лолита изменяла Цекало с рэкетиром
Признание Милявской: В 90-е, Лолита изменяла Цекало с рэкетиром
Кароль впервые призналась об отношениях с Даном Баланом
Кароль впервые призналась об отношениях с Даном Баланом

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять