Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 14 червня
Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 14 червня.
- Цифра дня – 16
- Колір дня – фіолетовий
- Число удачі – 7
У головних плюсах дня розуміння і терпимість до ближніх. При цьому мінуси дня несуть лестощі, гординю. В основі дня лежить вірність принципам.
Краса і здоров'я: розслаблення тіла принесуть СПА-процедури, прийняття ванн і масаж. Але вразлива буде серцево-судинна система.
Завершуючи прогноз темою бізнесу і інвестицій, буде корисна закладка фундаменту на майбутнє. При підписанні документів будьте уважні.
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Тим часом ми дізналися, коли в 2021 році планети рухаються у зворотний бік і чим це небезпечно для землян. До ретроградного Сатурну, який почав свій зворотній хід 23 травня, приєдналася ще одна планета – 29 травня настала чергова фаза ретроградного Меркурія в 2021 році. І триватиме все це до жовтня, тому запасіться терпінням!
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