Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 12 июля

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Нумеролог Айсулу Ахимова дала прогноз на 12 июля 2021 / Фото: скриншот

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 12 июля.

Цифра дня – 15

– 15 Цвет дня – синий, индиго, сапфировый

– синий, индиго, сапфировый Число удачи – 6

В главных плюсах дня – самоконтроль, усидчивость. При этом минусы дня несут жадность и диктат. В основе дня – концентрация на приоритетных направлениях.

В вопросах красоты и фитнеса приветствуются маникюр и педикюр, укрепление ногтей. В отношении здоровья будет полезен уход за полостью рта. Для красивых зубов старайтесь есть яйца, зелень, морковь и яблоки.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиций, избегайте лени и пассивности. Приступайте к реализации планов и целей, но будьте рациональны.

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