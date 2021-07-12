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СЬОГОДНІ Lifestyle Статті про психологію

Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 12 липня

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
12 липня, 08:04
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Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Нумеролог Айсулу Ахімова дала прогноз на 12 липня 2021
Нумеролог Айсулу Ахімова дала прогноз на 12 липня 2021 / Фото: скриншот

Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 12 липня.

  • Цифра дня – 15
  • Колір дня – синій, індиго, сапфіровий
  • Число удачі – 6

У головних плюсах дня самоконтроль, посидючість. При цьому мінуси дня несуть жадібність і диктат. В основі дня концентрація на пріоритетних напрямках.

У питаннях краси і фітнесу вітаються манікюр і педикюр, зміцнення нігтів. У випадку охорони здоров'я буде корисний догляд за порожниною рота. Для красивих зубів намагайтеся їсти яйця, зелень, моркву і яблука.

Завершуючи прогноз темою бізнесу та інвестицій, уникайте ліні і пасивності. Приступайте до реалізації планів і цілей, але будьте раціональні.

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А щоб ваше літо стало для вас по-справжньому незабутнім, заглядайте в 10 лайфхаків.

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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