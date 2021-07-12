Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 12 липня

Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 12 липня.
- Цифра дня – 15
- Колір дня – синій, індиго, сапфіровий
- Число удачі – 6
У головних плюсах дня самоконтроль, посидючість. При цьому мінуси дня несуть жадібність і диктат. В основі дня концентрація на пріоритетних напрямках.
У питаннях краси і фітнесу вітаються манікюр і педикюр, зміцнення нігтів. У випадку охорони здоров'я буде корисний догляд за порожниною рота. Для красивих зубів намагайтеся їсти яйця, зелень, моркву і яблука.
Завершуючи прогноз темою бізнесу та інвестицій, уникайте ліні і пасивності. Приступайте до реалізації планів і цілей, але будьте раціональні.
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Тим часом ми дізналися, коли в 2021 році планети рухаються у зворотний бік і чим це небезпечно для землян. До ретроградного Сатурну, який почав свій зворотний хід 23 травня, приєдналася ще одна планета – 29 травня настала чергова фаза ретроградного Меркурія в 2021 році. І триватиме все це до жовтня, тому запасіться терпінням!
А щоб ваше літо стало для вас по-справжньому незабутнім, заглядайте в 10 лайфхаків.