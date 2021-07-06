Маслята, лисички или шиитаке – какой вы гриб по гороскопу

Идеальные в приготовлении и по вкусу маслята – педантичные Девы, красивые статные лисички – это уверенные в себе Львы, универсальные шампиньоны – серьезные Тельцы, а шиитаке – непохожие ни на кого Рыбы

Какой вы гриб по гороскопу / Фото: freepik.com

Грибы – один из самых уважаемых нами продуктов. Есть среди нас те, кто не представляет своего рациона без них, и те, кого называют отчаянными грибниками. Они разбираются, когда и где какой гриб собирать, умеют их приготовить – в общем, ценители. Узнаем, между каким грибом и конкретным созвездием есть параллель. А когда узнаем, то можно приготовить к личному грибу свою личную кашу, которую нам советуют звезды.

В календаре лайфхаков для лета найдете самые полезные идеи, как его провести достойно.

Овен – рыжики

Вкусные рыжики – это надежные Овны / Фото: instagram.com/nik_wassermann/

Известный гриб. Прежде всего своими вкусовыми качествами. Жареные – нежные и ароматные, соленые – объеденье. Основательные Овны, к которым всегда тянутся люди, похожи на рыжики. Это универсальные личности, они без лишних слов помогут, посоветуют и уверенно идут к своей цели.

Телец – шампиньоны

Для практичных Тельцов – универсальные шампиньоны / Фото: freepik.com

Практичные со здравым смыслом люди. Они не бросятся в омут с головой ради грез, а спокойно выждут удобной ситуации. Тельцы грамотно подходят ко всему, что происходит в их жизни. Они любят, чтобы в жизни все было комфортно и без особых изменений. Шампиньоны – пожалуй, самые универсальные грибы. В том смысле, что готовить их просто, то есть удобно.

Близнецы – подосиновики

Подосиновики, которые меняют цвет при разрезе – двуликие Близнецы / Фото: instagram.com/yletzia/

Оранжевая бархатистая шляпка и мякоть, что синеет на срезе. Эти грибы сложно перепутать с любыми другими. И да, они не всегда растут под осинами. Как и Близнецы – абсолютно двуличная, в хорошем смысле слова, личность. Могут подстраиваться под любые изменения в жизни, редко отчаиваются, но могут резко поменяться, когда с ними не соглашаются.

Рак – грузди

Хрупкие грузди – неустойчивые перед проблемами Раки / Фото: instagram.com/elizarova___sveta/

Самые хрупкие и ломкие грибы, как и Раки – меланхоличные особы с огромной интуицией. Они вроде бы трезво оценивают все вокруг, но часто боятся высказывать свое мнение, погружаясь в себя, исчезая надолго.

Лев – лисички

Честные Львы – это лисички, которые редко бывают червивыми / Фото: Depositphotos

Красивый статный гриб, который редко бывает червивым. Как и с честными Львами, уже если и задумали сказать что-то, то скажут. Даже если это что-то будет крайне неприятным. Львы не размениваются по мелочам, уверенно шагают по жизни и любят, чтобы все вокруг им подчинялось.

Дева – маслята

Девы – маслята, одни из вкуснейших грибов / Фото: Pixabay

Скользкие на ощупь – к Девам тоже нужно знать, как подойти. Но они всегда будут рады знакомству с целеустремленными, педантичными личностями, которыми сами и являются. Девы не прощают ошибок, хотя, с другой стороны, нужно очень постараться, чтобы приготовить маслята невкусными.

Весы – опята

Стрессоустойчивые опята – это Весы / Фото: Depositphotos

Стрессоустойчивые в плане погоды грибы. Они могут расти летом, а могут и в зимние оттепели. То есть отлично подстраиваются подо все, что им преподносит жизнь. В общем, у Весов никогда не бывает плохой погоды, они всегда умеют видеть позитив во всем.

Скорпион – белый гриб

Авторитетные Скорпионы – белый гриб / Фото: Pexels

Темпераментные и харизматичные. Резкие и очень эмоциональные – этих людей успокоит разве что более авторитетная личность. Хотя найти таких сложно. Как и отыскать белый гриб – прихотливый, но царь всего грибного царства.

Стрелец – трюфели

Стрельцы любят роскошь, а трюфели практически бесценны / Фото: Pixabay

Дорогущий до ужаса гриб. Стрельцы тоже любят роскошь и стремятся к ней. Зачастую теряются в своих желаниях, причем тогда виноватыми становятся все вокруг. Но Стрельцы никогда не тормозят в достижении цели и обязательно добьются своего. Чего бы это им не стоило.

Козерог – подберезовик

Дисциплинированные Козероги – подберезовики, которые знаешь, где искать / Фото: instagram.com/armen_albertyan/

Понятные для многих люди эти Козероги. Все мы знаем об их сложном нраве. Они хладнокровны и обожают порядок, очень не любят, когда им указывают на ошибки. Даже могут сильно разнервничаться. Но эти люди – люди дисциплины. Как и подберезовики: точно знаешь, где их следует искать.

Водолей – сморчки

Весенние сморчки – это дружелюбные Водолеи / Фото: instagram.com/semesh_ka/

Весенний гриб очень интересной наружности, которые как бы боятся показаться на глаза людям. Как и Водолеи. Они никогда не выставляют свои достижения напоказ, но вместе с этим любят, чтобы их абсолютно все ценили по достоинству.

Рыбы – шиитаке

Рыбы могут приспосабливаться – как и шиитаке питаются веществами других растений

Китайский и японский лесной гриб, который сегодня можно купить и у нас. Ну а какой еще гриб может характеризовать непонятных для многих Рыб? Кстати, шиитаке "питаются" веществами других растений. Рыбы тоже могут быть приспособленцами, так им легче – выставлять себя беззащитными и хрупкими.

К вашим грибам можно приготовить куриные крылышки турбо. Подробности рецепта – в видео.

Здесь узнаете, какой вы суп по гороскопу.