Какую начинку для лаваша вам нужно приготовить по гороскопу

Львы со своими нравоучениями – это соленая брынза, Весы, которые любят все уравновешивать, с удовольствием съедят лаваш с овощами, а утонченные и спокойные Девы – это начинка с нежной моцареллой

Какая вы начинка для лаваша по гороскопу

Лаваш и его начинка – настолько универсальны, что могут стать не только обыденной едой и едой для пикника, а и праздничным блюдом. Просто нужна роскошная начинка и яркая презентация. В продолжении темы – Астрология и еда – узнаем, какая именно начинка нужна нам по гороскопу. Ниже узнаете ваш личный основной ингредиент, который нужно брать для лаваша. В календаре лайфхаков лета ищите идеи, как провести его ярко и с пользой.

Овен – свинина

Надежные Тельцы с удовольствием съедят лаваш со свининой / Фото: freepik.com

Это смелые и амбициозные люди, которые знают толк во всем. Даже иногда могут давать советы по той теме, в которой ориентируются, мягко говоря, не очень. Но вместе с этим Овны основательны и надежны, как хорошо приготовленная свинина. К начинке обязательно добавьте капусту.

Телец – говядина

Тельцы любят вкусно поесть. Их начинка – говядина с овощами / Фото: Depositphotos

На Тельцов можно положиться всегда. Они практичны. Это касается еды в том числе. В силу заботы о своем здоровье, их начинка должна содержать говядину. Это нежирное мясо. Тельцы любят дружеские посиделки будь то дома или на природе, поэтому закупите говядины и пожарьте ее для лаваша. Кстати, и сам лаваш можно обжарить в кляре, так сытнее и Тельцам точно понравится.

Близнецы – тунец

"Двуликие" Близнецы – это тунец с рисом / Фото: Depositphotos

Вкусная рыба, но суховатая. Если она, конечно, не в консервах. Вот так и с Близнецами: смотришь – ну яркая же личность, интересная и вдруг с ними что-то происходит – и наружу выходят черствость и даже злость. Ну а в основном люди классные, как и тунец. Тунец хорошо гармонирует с рисом, его тоже можно добавить к начинке.

Рак – креветки

Вместо символа Раков – краба, – берем более дешевую креветку / Фото: pexels.com

Символ Рака – краб. Но краб – это дорого, поэтому берем креветки. Эмоциональным и сентиментальным Ракам понравится, если вместе с креветками в начинке будет немного авокадо и зелени. Они с удовольствием его съедят, когда в очередной раз залягут на дно подумать.

Лев – брынза, овощи

Немного резкие Львы – это лаваш с брынзой и помидорами / Фото: Depositphotos

Львы, по сути, лояльны, но переубедить их порой бывает крайне сложно. Они, конечно, сделают вид, что согласились с оппонентом, но это не значит, что это действительно так. В общем, со Львами нужно быть начеку, как и не переборщить с брынзой в начинке. Этот сыр резкий по вкусу и соленый, ее можно оттенить помидорами.

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Дева – сыр (моцарелла)

Для нежных Дев – нежная моцарелла / Фото: Depositphotos

Девы всегда думают, они избирательны к тому, что лежит в их тарелке. Часто эти люди застенчивые и робкие. Для них – моцарелла, базилик и другая зелень. Девы любят легкость вокруг, это касается и еды в том числе.

Весы – овощная начинка

Весы по достоинству оценят овощную начинку для лаваша / Фото: ru.depositphotos.com

Сбалансированные люди эти Весы. Все у них клеится, все у них красиво разложено по полочкам. Они обожают социум, любят всех мирить и успокаивать. Словно овощи, когда хочется привести себя в форму и при этом вкусно поесть.

Скорпион – ветчина

Страстным Скорпионам придется по вкусу качественная ветчина / Фото: Depositphotos

Страстная личность Скорпионов – это качественная ветчина. Почему? Потому что Скорпионы всегда в движении, им нужно где-то черпать энергию. А тут – вкусная и одновременно сытная ветчина. Уместным будет в начинке и болгарский перец.

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Стрелец – грибы

Грибы – это всегда приключение, а Стрельцы это любят / Фото: Depositphotos

Резкие, быстрые, несдержанные Стрельцы – это грибная начинка для лаваша. Они обожают приключения и авантюры в хорошем их смысле. Будьте уверенны, что эти люди могут удивить – приготовив эту начинку из грибов, которые они собирали лично.

Козерог – баранина

Острая начинка из баранины – для Козерогов / Фото: freepik.com

Ответственные, в большей своей части, и не менее упертые. Козерогов сложно в чем-то переубедить да и стараться это делать, наверное, не стоит. Они все равно правы всегда. Козероги – это специфическая для многих баранина. Для начинки ее нужно постараться приготовить и, конечно, не забыть о максимальном количестве специй. Козероги это любят.

Водолей – творог, сливочный сыр

Водолеи любят многое и их любят многие. Их начинка – творожная / Фото: Depositphotos

Независимы и прогрессивны – Водолеи всегда шагают в ногу со временем, обожают изучать все новое, знакомиться с людьми. Они легки в общении, но могут упорхнуть, если вдруг учуют что-то неладное. Вместе с этим Водолеи обожают компании, они мутабельны и могут подстраиваться как под людей, так и под еду. Поэтому они могут с удовольствием съесть лаваш со сладким творогом или солоноватым сливочным сыром.

Рыбы – семга

Рыбы непостоянны, как и семга в начинке для лаваша. Может быть запеченной или соленой / Фото: Depositphotos

Что, как не рыба нужна Рыбам? Это может быть отварная, запеченная или соленая семга – не принципиально. Как и эти люди могут менять свои принципы изо дня в день, все зависит от их внутреннего состояния.

Если собираетесь на пикник с лавашами со своей личной начинкой, то приготовьте халуми. Подробности процесса – в видео.

Здесь узнаете, какая рыба по гороскопу подходит вам больше.