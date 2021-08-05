Узнайте свой астрологический прогноз на август 2021 года: Близнецы теряют голову, а Скорпионы погружаются в себя

Общий гороскоп на август / Фото: Коллаж: Сегодня

Кто из знаков зодиака станет самым богатым, успешным, везучим, любвеобильным и счастливым в августе-2021? У кого и каким образом сложатся дела в конце лета в разных сферах жизни? А кого могут прозвать неудачником месяца? Узнайте свой астрологический прогноз на август 2021 года.

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Общий гороскоп на август 2021 года для всех знаков зодиака: Овен

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

В вас заложен большой потенциал , о котором вы ранее, возможно, и не догадывались. Постарайтесь направить его в мирное русло. Также будьте готовы к переменам в самой романтической сфере жизни. То, что раньше вас тревожило и заводило – сейчас может раздражать. Персональный гороскоп на август-2021 для знака Овен читайте по ссылке.

Общий гороскоп на август 2021 года для всех знаков зодиака: Телец

Телец (21 апреля – 21 августа) / Фото: Сегодня

При всей вашей успешности помните, что конкуренты не дремлют. Так что не разглашайте коммерческие тайны . Будьте готовы к тому, что вам придется опекать своих близких сильнее обычного. Также вам важно избегать стрессовых ситуаций и бережнее относиться к нервной системе. Персональный гороскоп на август-2021 для знака Телец читайте по ссылке.

Общий гороскоп на август 2021 года для всех знаков зодиака: Близнецы

Близнецы (22 августа – 21 августа) / Фото: Сегодня

Прислушивайтесь к своей интуиции и выбирайте занятие, которое вам больше всего нравится, и вскоре оно принесет свои плоды. Любовь готова вспыхнуть чуть ли не на голом месте, но не теряйте голову . А вот самый качественный отдых для вас – это время, проведенное вместе с партнером. Персональный гороскоп на август-2021 для знака Близнецы читайте по ссылке.

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Общий гороскоп на август 2021 года для всех знаков зодиака: Рак

Рак (22 августа – 22 июля) / Фото: Сегодня

Чтобы достичь результатов, вам придется попотеть , причем занимаясь делом, которое, на первый взгляд, вообще не относится к вашим прямым обязанностям. Зато здоровье и физическое состояние вас не подведут, так что большую часть времени вы будете чувствовать себя просто отлично. Персональный гороскоп на август-2021 для знака Рак читайте по ссылке.

Общий гороскоп на август 2021 года для всех знаков зодиака: Лев

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Прежде чем приниматься за дело, перепроверьте исходные данные и источники их поступления . Вам следует как можно больше времени проводить наедине со своей половинкой. Так что не затягивайте с отпуском, а заодно берите в охапку любимого человека и отправляйтесь подальше от цивилизации Персональный гороскоп на август-2021 для знака Лев читайте по ссылке.

Общий гороскоп на август 2021 года для всех знаков зодиака: Дева

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

Старайтесь чаще обращать свое внимание на знаки Судьбы – стечение обстоятельств не случайно. Если вам надоели старые увлечения и хочется разнообразия, поищите для себя новое занятие. Смена деятельности и учеба будут способны принести отвлечение от насущных проблем, а это полезно для мозгов. Персональный гороскоп на август-2021 для знака Дева читайте по ссылке.

Общий гороскоп на август 2021 года для всех знаков зодиака: Весы

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

Даже не сомневайтесь в своих силах, и тогда вы одолеете работу, которой ранее не думали заниматься. Многие Весы откроют в себе талант организатора и руководителя – коллеги на вашей стороне и будут слушаться. А вот в личной жизни вы рискуете погрузиться в череду несбыточных обещаний. Персональный гороскоп на август-2021 для знака Весы читайте по ссылке.

Общий гороскоп на август 2021 года для всех знаков зодиака: Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Этот месяц будет удачным периодом в сфере работы. А вот отпуск вам вряд ли светит, так что вам придется соразмерять свои силы, чтобы не выдыхаться. Очень часто будет возникать желание побыть наедине с самими собой , не допуская в свое личное пространство даже самых близких людей. Персональный гороскоп на август-2021 для знака Скорпион читайте по ссылке.

Общий гороскоп на август 2021 года для всех знаков зодиака: Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Это не лучшее время для разглашения своих планов, тем более если вы надумали сменить место или сферу своей работы. Цените то, что имеете. Также вам важно не разочаровывать свою вторую половинку. А за приятные сюрпризы будьте благодарны и обязательно отвечайте взаимными подарками. Персональный гороскоп на август-2021 для знака Стрелец читайте по ссылке.

Общий гороскоп на август 2021 года для всех знаков зодиака: Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Не сомневайтесь в себе – это ваш главный девиз на ближайший месяц. Рискуйте, дерзайте, и в этом случае вы уже не сможете упрекнуть себя в бездействии. Бедствовать вы точно не будете. Да и в любви вам повезет, стоит лишь посмотреть на себя с другого ракурса и поверить в собственные силы. Персональный гороскоп на август-2021 для знака Козерог читайте по ссылке.

Общий гороскоп на август 2021 года для всех знаков зодиака: Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Вам желательно поторопиться с реализацией своих оригинальных идей, которые вы накапливали в последние дни – пришло их время. У вас будет мечтательное настроение, может даже появиться ностальгия по былым чувствам , которые готовы воспламениться с новой силой вопреки любому здравому смыслу. Персональный гороскоп на август-2021 для знака Водолей читайте по ссылке.

Общий гороскоп на август 2021 года для всех знаков зодиака: Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

С окончанием лета у вас получится выйти на этап завершения какого-то ответственного участка на работе. Подошло время подводить итоги и анализировать, насколько успешными были ваши наработки. Также это время переосмысления личных отношений. Вполне возможно, что вы часто были неправы. Персональный гороскоп на август-2021 для знака Рыбы читайте по ссылке.

Смотрите видеогороскоп на 2021 год:

Ранее мы публиковали гороскоп от астролога на 2021 год для всех знаков зодиака.

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