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Гороскоп на август-2021 для знака зодиака Весы: не прячьте от людей свои таланты

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
30 июля, 13:59
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Подробный астрологический прогноз на август-2021 для знака Весы обещает приятные отношения, если вы будете думать не только о себе, но и о ближних.
Весы
Весы / Фото: Сегодня

Какой астрологический прогноз на август обрадует или огорчит представителей знака Весы ? В каких сферах жизни следует проявить себя по максимуму, чтобы получить лучшие результаты? Читайте гороскоп на август-2021 для знака Весы.

Если вы пока еще в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, ищите идеи в нашем календаре лайфхаков.

Работа

Работа
Работа / Фото: Unsplash

Даже не сомневайтесь в своих силах, и тогда вы одолеете работу, которой ранее не думали заниматься . Также многие Весы откроют в себе талант организатора и руководителя – вас будут слушаться. Дерзайте, коллеги на вашей стороне и готовы помочь любым вашим инициативам.

Финансы

Деньги
Деньги / Фото: Unsplash

В августе 2021 особенно повезет тем представителям знака, кто работает в сфере обслуживания и торговли. Кроме того, вы можете рассчитывать на неожиданные подарки и премии . Последний летний месяц окажется финансово стабильным и прибыльным. Главное – не спустите все за один выход в свет.

Здоровье

Витамины
Витамины / Фото: Unsplash

Желательно обратить внимание на эндокринную систему и заняться если не лечением, то профилактикой заболеваний щитовидной железы. Включите в рацион своей семьи продукты, богатые йодом – они будут полезны всем. И налегайте на витамины , которых так много летом.

Любовь

Пара
Пара / Фото: Unsplash

В тренде

В личной жизни вы рискуете погрузиться в череду несбыточных обещаний. Будьте готовы к тому, что, если вы не исполните желание любимого человека , то нарветесь на волну критики и недоверия. А кому нужно испорченное настроение? Это не лучшее развитие для чувственной сферы жизни.

Отдых

Друзья
Друзья / Фото: Unsplash

Общение с друзьями – приятная отдушина для Весов в августе 2021. Старайтесь почаще выбираться в гости, а также устраивать посиделки у себя дома или же на природе. Разговоры по душам , совместный ритуал распития чая или более крепких напитков сближает и радует.

Смотрите видеогороскоп на 2021 год :

Ранее мы публиковали гороскоп на 2021 год по знакам зодиака.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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