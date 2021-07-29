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Гороскоп на август-2021 для знака зодиака Лев: любовь ждет подпитки эмоциями

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
29 июля, 13:09
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Подробный астрологический прогноз на август-2021 для знака Лев предупреждает, что нельзя быть столь доверчивыми в жизненно важных вопросах
Лев
Лев / Фото: Сегодня

Будет ли август позитивным месяцем для Львов ? Или, возможно, придется очень постараться, чтобы доказать Судьбе свою состоятельность, таланты и возможности? Читайте подробный гороскоп на август 2021 для знака Лев.

Также читайте календарь летних лайфхаков, чтобы провести лето, о котором мечтали.

Работа

Босс
Босс / Фото: Unsplash

Неприятности и проблемы на работе в большой мере будут спровоцированы ошибочной информацией, которой вы поверите, как аксиоме. А потому прежде чем приниматься за дело, перепроверьте исходные данные и источники их поступления. От этого будет зависеть ваш успех.

Финансы

Банкомат
Банкомат / Фото: Unsplash

Несмотря на некоторые задержки и неточности в работе, Львы не будут испытывать финансовых затруднений в августе 2021. А вот разговор о повышении оплаты труда уместно провести именно в этом месяце – и звезды, и начальство к вам благосклонны. Так что – больше уверенности в себе!

Здоровье

Правильное питание
Правильное питание / Фото: Unsplash

Наибольшему риску в августе 2021 будет подвержен позвоночник и опорно-двигательная система. Постарайтесь не подвергать организм физическим нагрузкам. Максимум, что позволительно – это корзина фруктов и овощей, принесенная с рынка для пополнения запаса витаминов в организме.

Любовь

Сладости
Сладости / Фото: Unsplash

Приятной гармонией во взаимоотношениях будет наполнен последний месяц лета. По возможности вам следует как можно больше времени проводить наедине со своей половинкой. Хорошим решением будет провести совместный отпуск или хотя бы однодневную вылазку на природу.

Отдых

Турист
Турист / Фото: Unsplash

Вы действительно заслужили отдых своей кропотливой работой и отличными результатами. Так что не затягивайте с оформлением отпуска, а заодно берите в охапку любимого человека и отправляйтесь куда-нибудь подальше от цивилизации – к морю, солнцу и впечатлениям.

Смотрите видеогороскоп на 2021 год :

Ранее мы публиковали гороскоп на 2021 год по знакам зодиака.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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