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Загальний гороскоп на серпень 2021 року для всіх знаків зодіаку

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
5 серпня, 14:21
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Дізнайтеся свій астрологічний прогноз на серпень 2021 року: Близнята втрачають голову, а Скорпіони занурюються в себе
Загальний гороскоп на серпень
Загальний гороскоп на серпень / Фото: Колаж: Сьогодні

Хто із знаків зодіаку стане найбагатшим, успішним, везучим, велелюбним і щасливим у серпні-2021? У кого і яким чином підуть справи наприкінці літа в різних сферах життя? А кого можуть прозвати невдахою місяця? Дізнайтеся свій астрологічний прогноз на серпень 2021 року.

Також читайте календар літніх лайфхаків, щоб провести літо, про який мріяли.

Загальний гороскоп на серпень 2021 року для всіх знаків зодіаку: Овен

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

У вас закладений великий потенціал , про який ви раніше, можливо, і не здогадувалися. Постарайтеся спрямувати його у мирне русло. Також будьте готові до змін в найромантичнішій сфері життя. Те, що раніше вас турбувало і заводило – зараз може дратувати. Персональний гороскоп на серпень-2021 для знака Овен читайте за посиланням.

Загальний гороскоп на серпень 2021 року для всіх знаків зодіаку: Телець

Телець (21 квітня – 21 серпня)
Телець (21 квітня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

За всієї вашої успішності пам'ятайте, що конкуренти не дрімають. Так що не розголошуйте комерційні таємниці . Будьте готові до того, що вам доведеться опікати своїх близьких більше звичайного. Також вам важливо уникати стресових ситуацій і дбайливіше ставитися до нервової системи. Персональний гороскоп на серпень-2021 для знака Телець читайте за посиланням.

Загальний гороскоп на серпень 2021 року для всіх знаків зодіаку: Близнята

Близнюки (22 серпня – 21 серпня)
Близнюки (22 серпня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Прислухайтеся до своєї інтуїції і вибирайте заняття, яке вам найбіль до вподоби, і незабаром воно принесе свої плоди. Кохання готове спалахнути мало не на голому місці, але не втрачайте голову . А ось найякісніший відпочинок для вас – це час, проведений разом з партнером. Персональний гороскоп на серпень-2021 для знака Близнята читайте за посиланням.

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Загальний гороскоп на серпень 2021 року для всіх знаків зодіаку: Рак

Рак (22 серпня – 22 липня)
Рак (22 серпня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

Щоб досягти результатів, вам доведеться попітніти , причому займаючись справою, яка, на перший погляд, взагалі не відноситься до ваших прямих обов'язків. Зате здоров'я і фізичний стан вас не підведуть, так що більшу частину часу ви будете почуватися просто відмінно. Персональний гороскоп на серпень-2021 для знака Рак читайте за посиланням.

Загальний гороскоп на серпень 2021 року для всіх знаків зодіаку: Лев

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Перш ніж братися за справу, перевірте вихідні дані і джерела їх надходження . Вам слід якомога більше часу проводити наодинці зі своєю половинкою. Так що не зволікайте з відпусткою, а заодно беріть в оберемок кохану людину і вирушайте подалі від цивілізації. Персональний гороскоп на серпень-2021 для знака Лев читайте за посиланням .

Загальний гороскоп на серпень 2021 року для всіх знаків зодіаку: Діва

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Намагайтеся частіше звертати свою увагу на знаки Долі – збіг обставин не випадковий. Якщо вам набридли старі захоплення і хочеться різноманітності, пошукайте для себе нове заняття. Зміна діяльності та навчання будуть здатні принести відволікання від насущних проблем, а це корисно для мізків. Персональний гороскоп на серпень-2021 для знаку Діва читайте за посиланням.

Загальний гороскоп на серпень 2021 року для всіх знаків зодіаку: Терези

Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

Навіть не сумнівайтеся у своїх силах, і тоді ви здолаєте роботу, якою раніше не думали займатися. Багато Терезів відкриють у собі талант організатора і керівника – колеги на вашому боці і будуть слухатися. А ось в особистому житті ви ризикуєте зануритися в низку нездійсненних обіцянок. Персональний гороскоп на серпень-2021 для знаку Терези читайте за посиланням.

Загальний гороскоп на серпень 2021 року для всіх знаків зодіаку: Скорпіон

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

Цей місяць буде вдалим періодом у сфері роботи. А ось відпустка вам навряд чи світить, так що вам доведеться розмірювати свої сили, щоб не виснажитися. Дуже часто виникатиме бажання побути наодинці з самими собою , не допускаючи в свій особистий простір навіть найближчих людей. Персональний гороскоп на серпень-2021 для знака Скорпіон читайте за посиланням.

Загальний гороскоп на серпень 2021 року для всіх знаків зодіаку: Стрілець

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

Це не найкращий час для розголошення своїх планів, тим більше якщо ви надумали змінити місце або сферу своєї роботи. Цініть те, що маєте. Також вам важливо не розчаровувати свою другу половинку. А за приємні сюрпризи будьте вдячні і обов'язково відповідайте взаємними подарунками. Персональний гороскоп на серпень-2021 для знака Стрілець читайте за посиланням.

Загальний гороскоп на серпень 2021 року для всіх знаків зодіаку: Козоріг

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

Не сумнівайтеся в собі – це ваш головний девіз на найближчий місяць. Ризикуйте, дерзайте, і в цьому разі ви вже не зможете дорікнути собі в бездіяльності. Бідувати ви точно не будете. Та й в коханні вам пощастить, варто лише подивитися на себе з іншого ракурсу і повірити у власні сили. Персональний гороскоп на серпень-2021 для знака Козоріг читайте за посиланням.

Загальний гороскоп на серпень 2021 року для всіх знаків зодіаку: Водолій

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

Вам бажано поквапитися з реалізацією своїх оригінальних ідей, які ви накопичували в останні дні – прийшов їхній час. У вас буде мрійливий настрій, може навіть з'явитися ностальгія за минулими почуттями , які готові спалахнути з новою силою всупереч будь-якому здоровому глузду. Персональний гороскоп на серпень-2021 для знака Водолій читайте за посиланням.

Загальний гороскоп на серпень 2021року для всіх знаків зодіаку: Риби

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

Із закінченням літа у вас вийде вийти на етап завершення якоїсь відповідальної ділянки на роботі. Настав час підбивати підсумки і аналізувати, наскільки успішними були ваші напрацювання. Також це час переосмислення особистих стосунків. Цілком можливо, що ви часто були неправі. Персональний гороскоп на серпень-2021 для знака Риби читайте за посиланням.

Дивіться відеогороскоп на 2021 рік:

Раніше ми публікували гороскоп від астролога на 2021 рік для всіх знаків зодіаку.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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