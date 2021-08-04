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Финансовый гороскоп на август 2021 года для всех знаков зодиака: кто разбогатеет

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
4 августа, 11:32
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Узнайте свой финансовый гороскоп на август 2021 года: Деву прокормит хобби, а Стрельцы смогут себе позволить оторваться по полной
Финансовый гороскоп на август
Финансовый гороскоп на август / Фото: Коллаж: Сегодня

Кому из знаков зодиака улыбнется фортуна, а кого покинет финансовая удача в конце лета? Кто останется совсем на мели в августе? А кто, возможно, неслыханно разбогатеет? Узнайте в финансовом гороскопе на август 2021 года.

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Финансовый гороскоп на август 2021 года для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

В августе 2021 перед вами возникнет заманчивое предложение и даже может появиться искушение заработать нечестным путем. Вам решать, насколько далеко вы готовы зайти в погоне за легкими деньгами, главное, чтобы потом вам не пришлось расплачиваться собственной репутацией .

Финансовый гороскоп на август 2021 года для Тельца

Телец (21 апреля – 21 августа)
Телец (21 апреля – 21 августа) / Фото: Сегодня

В августе 2021 Тельцам не придется беспокоиться о дефиците своих финансов. Вы будете чувствовать себя вполне обеспеченным человеком. Кроме того, есть все предпосылки, чтобы заняться благотворительностью . Не упускайте возможность помочь нуждающимся людям.

Финансовый гороскоп на август 2021 года для Близнецов

Близнецы (22 августа – 21 августа)
Близнецы (22 августа – 21 августа) / Фото: Сегодня

Не всегда то, чем вы любите заниматься, приносит выгоду. Но Близнецам в августе 2021 будет гораздо важнее и приоритетнее всех материальных благ заниматься тем, что приносит моральное удовлетворение. Вы вышли на уровень осознания того, что деньги – не главное в жизни .

Финансовый гороскоп на август 2021 года для Рака

Рак (22 августа – 22 июля)
Рак (22 августа – 22 июля) / Фото: Сегодня

Последний летний месяц у Раков обещает быть безбедным и денежным . Велика вероятность того, что вы получите какую-то сумму в дар или заработаете легкие деньги, приложив незначительные усилия. Потратьте часть своих средств на благотворительные цели.

Финансовый гороскоп на август 2021 года для Льва

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Несмотря на некоторые задержки и неточности в работе, Львы не будут испытывать финансовых затруднений в августе 2021. А вот разговор о повышении оплаты труда уместно провести именно в этом месяце – и звезды, и начальство к вам благосклонны. Так что – больше уверенности в себе!

Финансовый гороскоп на август 2021 года для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

Денежно привлекательными для вас в этом месяце могут оказаться направления, о которых вы ранее даже не задумывались : к примеру, хобби или ведение блога в интернете, фотография или рукоделие. Причем, денег вам хватит на развитие и продвижение своего нового бизнеса.

Финансовый гороскоп на август 2021 года для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

В августе 2021 особенно повезет тем представителям знака, кто работает в сфере обслуживания и торговли. Кроме того, вы можете рассчитывать на неожиданные подарки и премии . Последний летний месяц окажется финансово стабильным и прибыльным. Главное – не спустите все за один выход в свет.

Финансовый гороскоп на август 2021 года для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Жизнь идет, в ней так много всего интересного, и так хочется все успеть попробовать . Ваше отношение к деньгам в этом месяце может сильно измениться. Вам захочется отказаться, наконец, от экономии, чтобы насладиться малыми и большими радостями, прихотями и капризами.

Финансовый гороскоп на август 2021 года для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Вы можете не слишком экономить в конце лета – средств с запасом хватит на основные статьи расхода семьи и еще немного останется на капризы любимого человека. Кто-то назовет вас транжирой, но вы можете себе позволить быть расточительным . Оторвитесь по полной.

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Финансовый гороскоп на август 2021 года для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Финансовое положение Козерогов в августе будет напрямую зависеть от того, насколько глубоко получится окунуться в новое дело. Любое новаторство требует определенных капиталовложений. Бедствовать вы не будете , а при необходимости ваши друзья вам не откажут в материальной поддержке.

Финансовый гороскоп на август 2021 года для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Водолеям предстоит в августе немного затянуть пояса и не тратить деньги на второстепенные вещи. Новые поступления вы получите с опозданием, а вот старые запасы тают просто на глазах. Если вам вдруг не будет хватать средств, задумайтесь о дополнительных источниках заработка.

Финансовый гороскоп на август 2021 года для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

Не торопитесь по первому же требованию знакомых одалживать им крупные суммы денег. Вполне возможно, что вам самим вскоре потребуются финансы на развитие бизнеса или же на отдых. А вот взять будет негде , потому что крупных поступлений в августе 2021 у вас не предвидится.

Смотрите видео-гороскоп на 2021 год :

Ранее мы публиковали гороскоп от астролога на 2021 год для всех знаков зодиака.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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