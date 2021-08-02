Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звездно Лайфхакер Техно

Куда ехать в августе

На кого оставить питомца

Как укрепить иммунитет

Модные джинсы

Тесты

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о психологии

Гороскоп на август-2021 для знака зодиака Водолей: ваш взгляд будет обращен в прошлое

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
2 августа, 12:29
Копировать ссылку
Подробный астрологический прогноз на август-2021 для знака Водолей предостерегает от неразумных трат и советует заняться творчеством.
Водолей
Водолей / Фото: Сегодня

Будет ли август удачливым месяцем для представителей знака Водолей ? Или, возможно, придется всерьез потрудиться, чтобы получить благосклонность у переменчивой Судьбы? Читайте подробный гороскоп на август-2021 для знака Водолей.

Если вы пока еще в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, ищите идеи в нашем календаре лайфхаков.

Работа

Кофе
Кофе / Фото: Unsplash

Звезды будут покровительствовать специалистам творческих профессий . Так что в августе 2021 Водолеям желательно поторопиться с реализацией своих оригинальных идей, которые вы накапливали в последние дни – пришло их время. Они окажутся и востребованными, и прибыльными.

Финансы

Финансы
Финансы / Фото: Unsplash

Водолеям предстоит в августе немного затянуть пояса и не тратить деньги на второстепенные вещи. Новые поступления вы получите с опозданием, а вот старые запасы тают просто на глазах. Если вам вдруг не будет хватать средств, задумайтесь о дополнительных источниках заработка.

Здоровье

Релакс
Релакс / Фото: Unsplash

В последний летний месяц Водолеям следует быть осмотрительнее на открытых водоемах и в местах массового скопления людей. Вода, как ни странно – не лучший ваш друг в этот период, но исключать ее совсем не стоит. Полезно заняться укреплением иммунитета, к примеру, контрастный душ.

Любовь

Фотографии
Фотографии / Фото: Unsplash

В августе у Водолеев будет мечтательное настроение, может даже появиться ностальгия по былым чувствам , которые готовы воспламениться с новой силой вопреки любому здравому смыслу. Но разве любовь когда-то подчинялась логике? Вам придется лишь покорно следовать за призраками прошлого.

Отдых

Чтение
Чтение / Фото: Unsplash

Водолеи в конце лета будут увлечены процессом получения новых знаний и обучения чему-то непривычному для вас. За этим занятием вы даже не заметите усталости. Наоборот, это переключение внимания на другую тему расширит ваш кругозор и подтолкнет к новым идеям.

Смотрите видеогороскоп на 2021 год :

Ранее мы публиковали гороскоп на 2021 год по знакам зодиака.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Есть ягоды каждый день
Почему это важно?
Лайфхак дня
Как бюджетно обновить гардероб
Хакнуть
Сольник звезды
DOROFEEVA
31 июля / 20:00
5 главных концертов июля
Достойный ли сервис на отдыхе в Украине?
Узнать больше об отдыхе
Спецпроект
Календарь лайфхаков на лето
Июль
Лайфхаки по календарю
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
1 - 7 августа
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Аренда VIP-яхты — ₴27 000/час
За что такие деньги?
тест
Сможешь отличить дизайнерскую одежду от вещей с рынка?
Попробовать
Гороскоп
Твой гороскоп на август
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Где купаться
Топ пляжей недалеко от Киева
Хочу узнать!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять