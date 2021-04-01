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7 фраз, которые нельзя говорить своему руководителю, а где — лучше промолчать

Сегодня, 14:42

Мы знаем, как сохранить нормальные отношения на работе

Для комфортной работы важно, чтобы отношения подчиненного с руководителем были нормальные. Без пафоса, кумовства, заигрываний и лести. Мы поговорили с HR-специалистом компании Анной Коваль и выяснили 3 основных правила деловой этики, которые помогут сохранить нормальный микроклимат в рабочих отношениях.

А также мы собрали 7 фраз, которые нельзя говорить своему руководителю, если хотите сохранить с ним адекватные отношения. Как себя вести с токсичным боссом мы уже выяснили.

HR-специалист компании Анна Коваль
HR-специалист компании Анна Коваль
Фото: пресс-служба

У каждой компании свой деловой этикет – внешний вид, своя культура и правила коммуникации с партнерами, инвесторами, сотрудниками, контрагентами и клиентами. Все зависит от сферы деятельности компании. Например, в ИТ бизнесе нет жесткой субординации, но, например, в других сферах и при других масштабных объемах компании она необходима. Тем не менее, мы формулируем 3 универсальных правила, которые будут полезны любой сфере:

1. Строить коммуникацию прозрачно и открыто

Любую даже самую неприятную ситуацию быстро, эффективно и качественно можно решить, если прямо, с учетом этики и толерантности, без намеков и двойного смысла о ней сообщить.

2. Есть проблема – обращайтесь к руководителю с решением

Все мы живые люди, и у всех случаются проблемы или рабочие сложности. В этом случае важно сотруднику сесть, успокоиться, проанализировать ситуацию, и предоставить 2–3 решения ее. И только потом идти к менеджеру открыто говорить о проблеме и предоставлять выбранные пути решения, просить профессионального совета.

3. Эмоциональная гибкость

Все мы работаем, в первую очередь, с людьми. Разными людьми. Задача как менеджера, так и сотрудника научиться управлять своими эмоциями, распознавать их и держать под контролем. Это поможет избегать конфликтных ситуаций, формулировать четко свои мысли.

7 фраз, которые нельзя говорить своему руководителю

1. Вы говорите/делаете неправильно

Считайте, что сказав эту фразу, вы вытянули красную тряпку перед быком. Не пытайтесь ткнуть начальника носом в ошибку – все мы имеем право ее совершить.

Во-первых, решайте этот вопрос без сторонних глаз. Во-вторых, вы можете спросить откуда, к примеру, у вашего начальника эта информация и дать ему свежие цифры, данные. Таким образом вы сами подведете его к тому, что в его расчетах или выводах ошибка, только сделаете это корректно.

2. Это сделать нереально

Эта фраза сразу дает повод задуматься, оправданно ли вы занимаете свое место. Так говорить некомпетентно и точно не в вашу пользу, если вам дали задание по вашему профилю.

Для начала необходимо изучить задание, которое вам поручили, потому что первая реакция на объем задания или его сложность выполнения – ложная. А потом, вы можете подойти к начальнику и аргументировано объяснить, почему это задание выполнить нереально и какие могут быть варианты.

3. Что я за это получу

Торговаться все же лучше на рынке – там вы не рискуете подорвать свой авторитет. Не пытайтесь торговаться за задание шефа в ваше рабочее время, за которое вы получаете зарплату.

Поднимать вопрос о дополнительной оплате вашей работы нужно, если это касается переработок. В любом случае, начиная этот разговор с начальником, обзаведитесь убедительными аргументами.

4. Раньше мы делали по другому

Стоит ли говорить, что сейчас все так стремительно меняется и не всегда изменения принимаются быстро и спокойно. Но это не значит, что нужно отказываться от новшеств, особенно, если у вас новый шеф, у которого свой стиль ведения дел. Так вы только произведете плохое первое впечателние.

Во-первых, попробуйте сделать так, как вас попросил шеф. Во-вторых, если после вашей попытки возникли вопросы или проблемы – обсудите их с начальником и поясните аргументировано, почему этот новый метод плохой.

5. Я не знаю, получиться ли у меня

Эта фраза говорит сразу о вашей некомпетентности, неуверенности и вынуждает начальника задуматься о вашей дальнейшей работе в его коллективе.

Выход есть всегда и в любой ситуации. Если нужно подумать над вариантами решения – так и скажите и попросите немного времени подумать, чтобы предоставить всю необходимую информацию. Так вы показываете свою готовность и профессионализм.

6. Это не я виноват/а

Если вы перекладываете ответственность за свою работу или ошибки на других людей, то это не делает вам чести, а даже наоборот – выставляет в плохом свете. Никто не идеален.

Проанализируйте результат, если допустили ошибку – признайте ее, по возможности исправьте и в будущем не повторяйте.

7. Я попробую это сделать

Начальник хочет получить от вас результат, а не ваши сомнения. Есть задача – должно быть решение. Смотрите пункт 5 – не уверены, что хотите работать или получите необходимый результат – сидите дома и работайте над уверенностью.

Нет нерешенных задач, если способ решения задачи, предложенный шефом кажется вам странным или тяжелым, предложите свой. Или посоветуйтесь с ним еще, подробнее проговаривая свои задачи, чтобы больше понимать, чего от вас хотят.

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Источник: Сегодня
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