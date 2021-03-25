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Сколько можно заработать на выгуле собак в Нью-Йорке: личная история экс-дальнобойщика

Сегодня, 12:33

Тони может выгуливать по 15 собак за раз

Выгуливателя четвероногих в Нью-Йорке знает каждая собака. Человек, который решил шоферскую профессию сменить на ту, которая для души, рассказал, что она приносит не только удовольствие, но и неплохие заработки. Сколько стоят услуги догситтера в каменных джунглях – далее в материале.

Сюжет Юрия Гулы и Руслана Кузьгова
Видео: Сегодня

Как дальнобойщик стал выгуливать собак

Он меняет очки, образы и одежду, но в Нью-Йорке его знает каждая собака. А зовут его Тони Свит Льюис. И он – самый известный вигуливатель собак в Нью-Йорке, который занимается этим делом уже 27 лет! Начинал, когда люди совершенно не знали, что есть такая профессия. А до этого работал дальнобойщиком.

Два десятилетия Тони сидел за рулем фуры, а потом решил все бросить и посвятил жизнь тем, кого любит больше всего. Конечно, за деньги. Он собирает на районе собак в любой день при любой погоде и гуляет с ними на Манхэттене. Говорит: его подход к животным отличается от отношения конкурентов. Потому что с четвероногими играет весь день.

Особенности профессии выгуливателя собак

Тони может выгуливать по 15 собак за раз. Тогда на помощь ему приходит Джембер. К каждой собаке у него индивидуальный подход. Например, больших собак выгуливает на велосипеде, потому что с ними не находишься.

Большие собаки – это большие проблемы. Пушистый маламут по кличке Моуче в центре Нью-Йорка наложил большую кучу, но Тони это не смущает.

"Мне не воняет, это моя работа, а многие люди не привыкли. Но для меня это не проблема. Проблема – если не уберу, ведь придется платить штраф около 100 долларов", – рассказывает собачник.

Сколько можно заработать на выгуле собак в Нью-Йорке
Сколько можно заработать на выгуле собак в Нью-Йорке
Фото: скриншот

Сколько можно заработать на выгуле собак в Нью-Йорке

Тони не признается, сколько именно зарабатывает выгулом собак. Впрочем, его услуги не дешевые. Погулять, например, с биглем или бульдогом стоит 55 долларов в день. А вот за большого маламута хозяевам придется выложить уже 75 долларов.

Личная драма самого известного выгуливателя собак в Нью-Йорке

Всегда счастливый Тони под своей улыбкой скрывает настоящую драму. Еще в детстве от него ушла мама. Однажды оставила с няней и не вернулась. Маленького Тони усыновила другая семья. Но через десятки лет он решил отыскать родных. Сестру помог найти детектив.

"Когда я приехал на встречу с ней, то там была моя мама. Мы все познакомились и я узнал, что мама живет под открытым небом, была проституткой и принимала наркотики. Я забрал ее к себе, она пожила со мной 2 недели, но потом ушла и больше я ее не видел", – рассказывает Тони.

С тех пор Тони никого не ищет, а в его сердце есть место только для любимых собак.

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Источник: Сегодня
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