7 фраз, які не можна говорити своєму керівнику, а де – краще промовчати

Ми знаємо, як зберегти нормальні відносини на роботі

Для комфортної роботи важливо, щоб відносини підлеглого з керівником були нормальні. Без пафосу, кумівства, загравань і лестощів. Ми поговорили з HR-фахівцем компанії Ганною Коваль і з'ясували 3 основних правила ділової етики, які допоможуть зберегти нормальний мікроклімат в робочих відносинах.

А також ми зібрали 7 фраз, які не можна говорити своєму керівнику, якщо хочете зберегти з ним адекватні відносини. Як поводитися з токсичним босом ми вже з'ясували.

HR-спеціаліст компанії Ганна Коваль Фото: пресслужба

У кожної компанії свій діловий етикет – зовнішній вигляд, своя культура і правила комунікації з партнерами, інвесторами, співробітниками, контрагентами та клієнтами. Все залежить від сфери діяльності компанії. Наприклад, в ІТ бізнесі немає жорсткої субординації, але, наприклад, в інших сферах та за інших масштабних обсягів компанії вона необхідна. Проте, ми формулюємо 3 універсальних правила, які будуть корисні будь-якій сфері:

1. Будувати комунікацію прозоро і відкрито

Будь-яку навіть найбільш неприємну ситуацію швидко, ефективно і якісно можна вирішити, якщо прямо, з урахуванням етики і толерантності, без натяків та подвійного сенсу про неї повідомити.

2. Є проблема – звертайтеся до керівника з рішенням

Всі ми живі люди, і у всіх трапляються проблеми чи робочі труднощі. У цьому випадку важливо співробітнику сісти, заспокоїтися, проаналізувати ситуацію, і надати 2-3 рішення її. І тільки потім йти до менеджера відкрито говорити про проблеми і надавати обрані шляхи вирішення, просити професійної поради.

3. Емоційна гнучкість

Всі ми працюємо, насамперед, з людьми. Різними людьми. Завдання як менеджера, так і співробітника навчитися керувати своїми емоціями, розпізнавати їх і тримати під контролем. Це допоможе уникати конфліктних ситуацій, формулювати чітко свої думки.

7 фраз, які не можна говорити своєму керівнику

1. Ви говорите/робите неправильно

Вважайте, що сказавши цю фразу, ви витягли червону ганчірку перед биком. Не намагайтеся тикнути начальника носом в помилку – всі ми маємо право її зробити.

По-перше, вирішуйте це питання без сторонніх очей. По-друге, ви можете запитати звідки, наприклад, у вашого начальника ця інформація і дати йому свіжі цифри, дані. Таким чином ви самі підведете його до того, що в його розрахунках або висновках помилка, тільки зробите це коректно.

2. Це зробити неможливо

Ця фраза відразу дає привід замислитися, чи виправдано ви займаєте своє місце. Так говорити некомпетентно і точно не на вашу користь, якщо вам дали завдання за вашим профілем.

Для початку необхідно вивчити завдання, яке вам доручили, тому що перша реакція на обсяг завдання або його складність виконання – помилкова. А потім, ви можете підійти до начальника й аргументовано пояснити, чому це завдання виконати нереально і які можуть бути варіанти.

3. Що я за це отримаю

Торгуватися все ж краще на ринку – там ви не ризикуєте підірвати свій авторитет. Не намагайтеся торгуватися за завдання шефа в ваш робочий час, за яке ви отримуєте зарплату.

Піднімати питання про додаткову оплату вашої роботи потрібно, якщо це стосується переробок. У будь-якому випадку, починаючи цю розмову з начальником, здобудьте переконливі аргументи.

4. Раніше ми робили інакше

Чи варто говорити, що зараз все так стрімко змінюється і не завжди зміни приймаються швидко і спокійно. Але це не означає, що потрібно відмовлятися від нововведень, особливо, якщо у вас новий шеф, у якого свій стиль ведення справ. Так ви тільки створите погане перше враження.

По-перше, спробуйте зробити так, як вас попросив шеф. По-друге, якщо після вашої спроби виникли питання чи проблеми – обговоріть їх з начальником і поясніть аргументовано, чому цей новий метод поганий.

5. Я не знаю, чи вдасться мені

Ця фраза говорить відразу про вашу некомпетентність, невпевненості і змушує начальника замислитися про вашу подальшу роботу в його колективі.

Вихід є завжди і в будь-якій ситуації. Якщо потрібно подумати над варіантами рішення – так і скажіть і попросіть трохи часу подумати, щоб надати всю необхідну інформацію. Так ви показуєте свою готовність і професіоналізм.

6. Це не я винен/винна

Якщо ви перекладаєте відповідальність за свою роботу чи помилки на інших людей, то це не робить вам честі, а навіть навпаки – виставляє в поганому світлі. Ніхто не ідеальний.

Проаналізуйте результат, якщо припустилися помилки – визнайте її, по можливості виправте і в майбутньому не повторюйте.

7. Я спробую це зробити

Начальник хоче отримати від вас результат, а не ваші сумніви. Є завдання – має бути рішення. Дивіться пункт 5 – не впевнені, що хочете працювати чи отримаєте необхідний результат – сидіть вдома і працюйте над упевненістю.

Немає невирішених завдань, якщо спосіб вирішення завдання, запропонований шефом здається вам дивним чи важким, запропонуйте свій. Чи порадьтеся з ним ще, докладніше промовляючи свої завдання, щоб більше розуміти, чого від вас хочуть.

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