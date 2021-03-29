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Как принять себя и начать меняться: три совета

Сегодня, 09:27

Очень важно начать уважать и ценить себя

Многие психологи говорят о том, что важно любить себя. Но как правильно действовать и что нужно делать в первую очередь? Стилист телеканала "Украина" Ильяс Сахтара уже не раз замечал, что некоторые участники мейковер-шоу "Місія: краса" не видят своих сильных сторон. Его советы помогли как героям программы, так и зрителям изменить отношение к себе.

Стилист телеканала
Стилист телеканала "Украина" Ильяс Сахтара
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Стилист телеканала "Украина" Ильяс Сахтара в каждом выпуске меняет внешний вид участников мейковер-шоу "Місія: краса". Но помимо этого, ведущий всегда рассказывает, как начать уважать и ценить себя.

Что делать, если вам не нравится ваша внешность?

Команда мейковер-шоу "Місія: краса" однажды выбрала несколько ярких звезд, которые не вписываются в стандарты красоты. Однако именно эти знаменитости давно поняли: когда есть мечта или цель, тогда надуманное несовершенство – всего лишь неправильное представление о себе.

Например, Адель стала известной, несмотря на пышные формы. Щербинка Ванессы Паради воспринимается как трогательная черта ее внешности. А угловатая фигура не помешала Саре Джессике Паркер стать иконой моды. Причем каждая звезда, выбрав свой путь, победила.

Первый совет: записывайте свои красивые черты внешности

Записывайте свои красивые черты внешности
Записывайте свои красивые черты внешности
Фото: Pexels

"Некоторым женщинам нужно наконец-то понять, что они красивы и у них есть хорошие природные данные, – пояснил стилист телеканала "Украина" Ильяс Сахтара и предложил сделать следующее задание: – Каждый день находите и записывайте 3 красивые черты своей внешности".

Это нужно делать не менее 90 дней, а еще лучше – устроить челлендж #100дней. Сегодня такой вызов себе актуален, он отлично бодрит и закрепляет привычку. Хотя изменения можно увидеть уже через две недели.

Что делать, если вы чувствуете нелюбовь к себе?

Наши мысли вызывают чувства и эмоции, а те в свою очередь – действия. Одна из героинь программы "Місія: краса" постоянно говорила мужу: "Я у тебя некрасивая". Ильяс Сахтара жестко дал понять, что это в корне неверное поведение.

Второй совет: работайте над собой

Работайте над собой
Работайте над собой
Фото: Depositphotos

"Если вы считаете себя некрасивой и неприметной, начинайте работать над собой, как лошадь, чтобы стать лучше, – посоветовал ведущий Ильяс Сахтара всем, кто рассказывает подобную "правду" о себе близким. – Измените жалобы на желание побороть лень, находите время, чтобы уделять себе внимание. Но если вы не смогли себя в чем-то преодолеть, продолжаете ныть и жаловаться, тогда получается, что в вашем случае ничего не изменилось".

Если хорошо выглядеть вам мешает серьезная болезнь?

Одна из героинь мейковер-шоу "Місія: краса" смирилась с тем, что болезнь оказалась сильнее, чем желание быть красивой.

"Певица Анастейша победила онкологию. В Хэлли Берри диабет, но она цветет! У Сары Хайленд проблемы с почками, – сказал Ильяс Сахтара. – В мире много примеров, когда жизнь не заканчивается на диагнозе. Если женщина не выбирает себя, тогда женский огонек гаснет".

Третий совет: определитесь, каким человеком вы хотите стать

"Решите, каким человеком вы хотите стать, и начинайте действовать. Выбирайте то, что подходит этому образу, – пояснил стилист телеканала "Украина". – Внешний вид непосредственно связан с качеством жизни и с мыслями о себе".

Как Елена Бычкова помогает другим женщинам принять и полюбить себя – смотрите видео:

Тем временем мы выяснили, почему люди отказываются от отпуска? И это не из-за отсутствия денег.

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Источник: Сегодня
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