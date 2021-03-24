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Почему люди отказываются от отпуска? И это не из-за отсутствия денег

Сегодня, 12:10

Как люди планируют свой отпуск в 2021 году

Люди с эмоциональным выгоранием не берут отпуск для отдыха. А если учесть еще локдауны, страх заболеть коронавирусом и неопределенность будущего из-за пандемии, то напряжение в связи с отсутствием полноценного отдыха только увеличивается. Как люди планируют свой отпуск в 2021 году и почему важно полноценно отдыхать, рассказал психолог Вячеслав Халанский.

Согласно новым исследованиям Expedia's newest Vacation Deprivation study, американцы запланировали в этом году увеличить свой отпуск: 64% сказали, что им его не хватает. Не удивительно, ведь в среднем в США было выделено всего 13 дней отпуска в прошлом году. Примечательно, что из этих 13 дней 8,47% опрошенных использовали только 8 дней отпуска из которых один день посвятили заботе о больном родственнике или о детях.

Почему люди не ездят в отпуск
Почему люди не ездят в отпуск
Фото: Pixabay

Согласно данным другого исследования, в 2020 году 26% американцев вообще не использовали отпуск по сравнению с 16% в 2019 году. Тут, конечно, пандемия внесла свои коррективы, закрыв границы. В результате 42% американцев отменили одну или даже несколько поездок.

Интересно, что в 2021 году отношение у людей к отдыху меняется: уже 36% американцев планируют отдыхать регулярно, а 32% хотят увеличить количество дней для отдыха.

"Тенденция не использовать отпуск свойственна тем, кто выгорает и переутомляется. Хотя в Украине нет исследований, сколько дней в год украинцы используют для отдыха. Но исходя из четкой взаимосвязи эмоционального выгорания с отсутствием отдыха стоит обратить внимание на свой отпуск уже сейчас", – говорит Вячеслав Халанский.

Психолог отмечает, что если вы не умеете отдыхать в отпуске, то, скорее всего, вы не умеете расслабляться во время рабочего графика. Последние исследования нейробиологов показывают, что такие люди подвержены выгоранию и частым ошибкам.

Чем опасно эмоциональное выгорание – смотрите видео:

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Источник: Сегодня
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