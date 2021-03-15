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Подкаст

Sex education: как правильно говорить с детьми о сексе

Сегодня, 16:24

В новом выпуске "Сегодня будет секс" рассказываем, почему родителям важно разговаривать с детьми на интимные темы

Ранние беременности, заболевания, передающиеся половым путем у подростков и даже сексуальное насилие против детей – это лишь небольшая часть того, что можно предотвратить, если дать своим детям сексуальное образование. Именно о важности сексобразования говорят журналистка Настя Бобкова и секс-терапевтка Ярослава Плотникова в подкасте "Сегодня будет секс".

В свежем эпизоде узнаете, почему в украинских школах до сих пор нет сексуального образования, каким оно должно быть и как правильно говорить с детьми о сексе.

Слушать подкаст онлайн:

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Зачем детям сексуальное образование

Сексуальное образование – это не только о сексе, половом акте, и о том, что с этим связано. А и о том, какие изменения происходят в организме человека, о здоровье, о личных границах, о толерантности, о том, что наша внешность не говорит о нашей сексуальности.

Родители должны помнить, что сейчас у детей есть интернет (чего не было у них самих), и, соответственно, доступ к различной информации. И лучше, если родители сами объяснят ребенку все, иначе они найдут ответы на свои вопросы в Google и эти данные точно будут искаженными.

Кроме того, если с ребенком родители не говорят о границах и интимных местах, то зачастую именно такие дети становятся жертвами педофилов. То есть дети, у которых пристыжена и табуирована тема сексуального образования.

Как к сексуальному образованию детей относятся родители и учителя

Исследование об отношении родителей и учителей к сексособразованию (проведено аналитическим центром Cedos в партнерстве с исследовательским агентством Info Sapiens по заказу Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA) и при поддержке Министерства образования и науки Украины) показало сначала достаточно неплохую картину.

Например, с тем, что детям необходимо сексуальное образование, согласились 60% родителей и учителей. Но вот, разбираясь дальше в цифрах, можно увидеть совсем другую картину.

"Сегодня будет секс"
"Сегодня будет секс"
Фото: Сегодня

Большинство сошлись на том, что преподавать сексуальное образование в школах должны учителя. Около 40% учителей уверены в своих знаниях по теме сексуального образования. При этом 63% учителей считают, что девушка в короткой юбке и с ярким макияжем стимулирует парней к ухаживанию. Еще 36% учителей считают, что нетрадиционную ориентацию нужно лечить, 31% учителей считают, что те, у кого было несколько партнеров – развращенные. А еще 19% учителей считают, что ВИЧ-позитивные дети не должны учиться вместе с другими.

Самое большое несоответствие из этой статистики то, что из 60% учителей, которые готовы вести сексуальное воспитание в школах, 23% считают, что разговоры о контрацепции толкают детей к сексу.

Почему родителям самим важно ощущать свою сексуальность

Чтобы говорить с ребенком о сексе и сексуальности, родителям важно самим ее ощущать. Ведь дети все чувствуют и отлично считывают модель поведения родителей. Поэтому, если родители сами не знают, что такое границы, как распоряжаться своим телом, какие у них есть права, то ребенку это объяснить будет сложно. Для начала вам, взрослым, самим важно в этом разобраться самостоятельно или с помощью специалиста.

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А еще полезно вспомнить себя в возрасте ваших детей. Вы наверняка стеснялись, когда покупали презервативы, так купите теперь сами и дайте своим детям или покажите, где они лежат. Только не контролируйте их, а дайте возможность им самим распоряжаться – использовать их для секса, изучения или "бомбочек" с водой.

Что почитать и посмотреть: совет родителям

Посмотрите сами и покажите ребенку мультфильм "Кіко та рука" о том, что можно и чего нельзя разрешать другим людям, о личных границах и правиле "трусиков".

Рекомендуемые книги для детей и подростков:

  • Кристина де Витте – "Пособие по выживанию для девочек";
  • Гжегож Касдепке – "Большая книга чувств";
  • Юлия Смаль – "Я и он. О мальчишеском без секретов ";
  • Издание Кристалл Бук – "Первая книга об этом. Откровенно про твое тело ";
  • Юлия Ярмоленко – "Интимный ликбез с родителями и без".

Подробнее об этом и о том, когда нужно начитать разговаривать с детьми на тему секса, слушайте в подкасте"Сегодня будет секс" на Apple Podcasts, Google Podcast или SoundCloud.

Напомним, ранее мы обсуждали, что нельзя, а что можно делать в постели.

Все подробности в спецтеме Сегодня будет секс

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секс психология подкасты
Источник: Сегодня
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