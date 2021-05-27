Говорить Україна будет спасать двухлетнего мальчика, которому нужно 2 млн долларов

64 миллиона гривен – именно так дорого стоит единственный укол, который даст шанс на выздоровление

Телеведущий Алексей Суханов Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В эксклюзивном выпуске ток-шоу "Говорить Україна" с ведущим Алексеем Сухановым, который зрители увидят на телеканале "Украина" в пятницу, 28 мая, станет известна история борьбы обычной украинской семьи за жизнь своего сына. У 2-летнего Никиты диагностировали редкую болезнь. Родители ежедневно пытаются поддерживать нормальную жизнь мальчика и делают все возможное, чтобы собрать необходимую сумму на инъекцию, которая его спасет. У Никиты спинально-мышечная атрофия 1 типа (СМА), и для его спасения нужно более 2 миллионов долларов.

В ток-шоу "Говорить Україна" обратились 10-летняя Карина и 14-летняя Виталина, которые помогают родителям спасать своего младшего братика. Девочки рассказали, что с начала в их семье все было хорошо, но, когда Никите исполнилось чуть больше года, его физическое состояние ухудшилось, и мама ушла в заботы по лечению сына.

"Часть домашних дел мы взяли с сестрой на себя. И есть поочередно готовим, и убираем, стирку запускаем, развешиваем и гладим одежду. Также, любим и с Никитой поиграть. Мы можем вернуть нашу маму только, когда найдем деньги. 64 миллиона гривен, это шанс спасти брата, и именно так дорого стоит единственный укол, который Никите даст шанс на выздоровление, и тогда наша семья вернется к нормальной жизни", – говорят девочки на канале "Украина".

Семья пытается собрать деньги всеми возможными средствами: через социальные сети, устраивает благотворительные ярмарки и сотрудничает с волонтерами. Но этого не хватает, и сейчас удалось собрать лишь 30% суммы. Жизнь мальчика зависит от определенного веса. Если он наберет больше, чем этого требует протокол лечения, то сделать укол уже не будет возможности.

"Никита сейчас не может ни сидеть, ни ходить, ни разговаривать. Он нуждается в постоянном уходе и внимании. Есть надежда, что после укола через год он сможет уже ходить самостоятельно. У нас очень мало времени, всего несколько месяцев чтобы собрать эти средства, так как действие препарата после этого может быть не таким эффективным", – говорит мама Никиты.

Какие прогнозы относительно состояния здоровья мальчика дают врачи, какая существует альтернатива дорогому уколу, и как лечат эту болезнь зарубежом, станет известно совсем скоро.

"Только вместе можно преодолеть много трудностей, но за желанием преодолеть трудности стоят обычные люди с несокрушимой верой", – уверяет ведущий ток-шоу Алексей Суханов на телеканале "Украина".

Напомним, что ранее ток-шоу "Говорить Україна" спасло "спящую красавицу" – в программе выяснили настоящую причину необычной болезни героини, которая могла заснуть в любую минуту.

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