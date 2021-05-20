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Ведущий ток-шоу Говорить Україна Алексей Суханов сделал фото в своей первой вышиванке

Сегодня, 19:27

Алексей позировал в стильной вышиванке темно-синево цвета с длинными рукавами. Наряд создала известный украинский дизайнер Юлия Магдыч

Алексей Суханов в вышиванке
Алексей Суханов в вышиванке
Фото: пресс-служба

Ведущий социального ток-шоу "Говорить Україна", которое выходит по будням на телеканале "Украина", Алексей Суханов отметил День вышиванки в наряде от известного украинского дизайнера.

Ведущий телеканала "Украина" Алексей Суханов поделился со своими подписчиками в Instagram фото, на которых позирует в своей первой вышиванке.

"Нет ни одной страны без традиций, истории и без уважительного, нежного отношения к ним. С Днем вышиванки, друзья! Мира Украине, мира каждой семье, побед всем нам!" – подписал фото Алексей Суханов, лично поблагодарив автора сорочки.

Поклонники ведущего оценили его вышиванку и засыпали комплиментами, отметив, что традиционный украинский наряд Алексею очень идет.

Ранее мы показали самые стильные образы украинских звезд в вышиванках.

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