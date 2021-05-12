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Говорить Україна будет спасать маму 12-летнего футболиста

Сегодня, 18:47

Из-за плохого самочувствия женщина не может работать и даже самостоятельно выйти из дома. Что это за странная болезнь?

Телеведущий Алексей Суханов
Телеведущий Алексей Суханов
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В эксклюзивном выпуске ток-шоу "Говорить Україна" с ведущим Алексеем Сухановым, который зрители увидят на телеканале "Украина" в четверг, 13 мая, откроется драматическая история 35-летней Юлии. У женщины происходят странные приступы, которые мешают ей жить. Юлию, как будто, изнутри бьет теннисный мяч по всем органам. Из-за плохого самочувствия Юлия почти не выходит на улицу и не может работать. Как прокомментируют ее состояние здоровья близкие, и почему супруг не реагирует на ее проблемы, станет известно в студии ток-шоу.

К журналистам ток-шоу "Говорить Україна" обратился 12-летний сын Юлии. Мальчик обеспокоен физическим состоянием своей мамы.

"Моя мама уже почти два года не выходит одна из дома, ей часто плохо, она лежит в постели и не встает. А из дома она может выйти в очень крайнем случае и только с помощью бабушки. Что с ней происходит я не знаю! Но она говорит, что просто не может выйти самостоятельно во двор! Мне за нее очень страшно, и моему брату и сестрам тоже – всего нас у мамы четверо, и я очень маму люблю и хочу, чтобы она выздоровела. Я обожаю играть в футбол вместе со школьной командой. Я тренируюсь уже два года. У нас часто проводятся соревнования. Родители моих друзей по команде всегда приходят к ним на игры, но моя мама – нет. Мне бы хотелось, чтобы она хоть раз пришла на игру! Это моя самая большая мечта", – говорит 12-летний Сергей.

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Брат Юлии тоже беспокоится о ее здоровье, и убежден, что женщине срочная нужна помощь.

"Сестра решила пойти с сыном в магазин за продуктами, а когда вышла, внезапно остановилась. Она почувствовала, как теннисный мяч внутри нее начал подниматься со спины и бить ее изнутри во все органы. Сначала в живот, потом в сердце, сдавил ее шею! Юлия упала на колени при ребенке и начала сразу звонить супругу. Тогда она сказала, что не может идти, – вспоминает брат Юлии, – сестра рассказывала, что это чувство было похоже на то, что она умирает. Сказала, что даже не дышала в этот момент!".

Приступы Юлии начались еще восемь лет назад, однако они были не очень частые, и она не так обращала на них внимание, но сейчас они участились. Родные говорят, что она как бабушка, которая боится оставить дом. Ранее приступы могли происходить раз в месяц, но сейчас происходят постоянно, если Юлия хочет покинуть дом самостоятельно. Женщина обращалась к врачам, но, к сожалению, все безрезультатно.

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Что происходит с Юлей на самом деле? Как на ее странные приступы могло повлиять телевидение и ее покойная бабушка, и к какому выводу придут врачи, станет известно уже в четверг в студии ток-шоу "Говорить Україна".

Ранее ведущий программы "Говорить Україна" Алексей Суханов оказался в постели с известной актрисой.

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Источник: Сегодня
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