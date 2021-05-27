Говорить Україна буде рятувати дворічного хлопчика, якому потрібно 2 млн доларів

64 мільйони гривень – саме так дорого коштує єдиний укол, який дасть шанс на одужання

Телеведучий Олексій Суханов Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

В ексклюзивному випуску ток-шоу "Говорить Україна" з ведучим Олексієм Сухановим, який глядачі побачать на телеканалі "Україна" в п'ятницю, 28 травня, стане відома історія боротьби звичайної української сім'ї за життя свого сина. У 2-річного Микити діагностували рідкісну хворобу. Батьки щодня намагаються підтримувати нормальне життя хлопчика і роблять все можливе, щоб зібрати необхідну суму на ін'єкцію, яка його врятує. У Микити спінальної-м'язова атрофія 1 типу (СМА), і для його порятунку потрібно більше 2 мільйонів доларів.

У ток-шоу "Говорить Україна" звернулися 10-річна Карина і 14-річна Віталіна, які допомагають батькам рятувати свого молодшого братика. Дівчата розповіли, що з початку в їхній родині все було добре, але, коли Микиті виповнилося трохи більше року, його фізичний стан погіршився, і мама пішла в турботи по лікуванню сина.

"Частину домашніх справ ми взяли з сестрою на себе. І їсти по черзі готуємо, і прибираємо, прання запускаємо, розвішуємо і гладимо одяг. Також, любимо і з Микитою пограти. Ми можемо повернути нашу маму тільки, коли знайдемо гроші. 64 мільйони гривень, це шанс врятувати брата, і саме так дорого коштує єдиний укол, який Микиті дасть шанс на одужання, і тоді наша сім'я повернеться до нормального життя", – кажуть дівчата на каналі "Україна".

Сім'я намагається зібрати гроші всіма можливими засобами: через соціальні мережі, влаштовує благодійні ярмарки та співпрацює з волонтерами. Але цього не вистачає, і зараз вдалося зібрати лише 30% суми. Життя хлопчика залежить від певної ваги. Якщо він набере більше, ніж цього вимагає протокол лікування, то зробити укол вже не буде можливості.

"Микита зараз не може ні сидіти, ні ходити, ні розмовляти. Він потребує постійного догляду та уваги. Є надія, що після уколу через рік він зможе вже ходити самостійно. У нас дуже мало часу, всього кілька місяців, щоб зібрати ці кошти, оскільки дія препарату після цього може бути не такою ефективною", – каже мама Микити.

Які прогнози щодо стану здоров'я хлопчика дають лікарі, яка існує альтернатива дорогому уколу, і як лікують цю хворобу за кордоном, стане відомо зовсім скоро.

"Тільки разом можна подолати багато труднощів, але за бажанням подолати труднощі стоять звичайні люди з незламною вірою", – запевняє ведучий ток-шоу Олексій Суханов на телеканалі "Україна".

Нагадаємо, що раніше ток-шоу "Говорить Україна" врятувало "сплячу красуню" – в програмі з'ясували справжню причину незвичайної хвороби героїні, яка могла заснути в будь-яку хвилину.

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