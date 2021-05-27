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Говорить Україна буде рятувати дворічного хлопчика, якому потрібно 2 млн доларів

Сьогодні, 15:27

64 мільйони гривень – саме так дорого коштує єдиний укол, який дасть шанс на одужання

Телеведучий Олексій Суханов
Телеведучий Олексій Суханов
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

В ексклюзивному випуску ток-шоу "Говорить Україна" з ведучим Олексієм Сухановим, який глядачі побачать на телеканалі "Україна" в п'ятницю, 28 травня, стане відома історія боротьби звичайної української сім'ї за життя свого сина. У 2-річного Микити діагностували рідкісну хворобу. Батьки щодня намагаються підтримувати нормальне життя хлопчика і роблять все можливе, щоб зібрати необхідну суму на ін'єкцію, яка його врятує. У Микити спінальної-м'язова атрофія 1 типу (СМА), і для його порятунку потрібно більше 2 мільйонів доларів.

У ток-шоу "Говорить Україна" звернулися 10-річна Карина і 14-річна Віталіна, які допомагають батькам рятувати свого молодшого братика. Дівчата розповіли, що з початку в їхній родині все було добре, але, коли Микиті виповнилося трохи більше року, його фізичний стан погіршився, і мама пішла в турботи по лікуванню сина.

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"Частину домашніх справ ми взяли з сестрою на себе. І їсти по черзі готуємо, і прибираємо, прання запускаємо, розвішуємо і гладимо одяг. Також, любимо і з Микитою пограти. Ми можемо повернути нашу маму тільки, коли знайдемо гроші. 64 мільйони гривень, це шанс врятувати брата, і саме так дорого коштує єдиний укол, який Микиті дасть шанс на одужання, і тоді наша сім'я повернеться до нормального життя", – кажуть дівчата на каналі "Україна".

Сім'я намагається зібрати гроші всіма можливими засобами: через соціальні мережі, влаштовує благодійні ярмарки та співпрацює з волонтерами. Але цього не вистачає, і зараз вдалося зібрати лише 30% суми. Життя хлопчика залежить від певної ваги. Якщо він набере більше, ніж цього вимагає протокол лікування, то зробити укол вже не буде можливості.

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"Микита зараз не може ні сидіти, ні ходити, ні розмовляти. Він потребує постійного догляду та уваги. Є надія, що після уколу через рік він зможе вже ходити самостійно. У нас дуже мало часу, всього кілька місяців, щоб зібрати ці кошти, оскільки дія препарату після цього може бути не такою ефективною", – каже мама Микити.

Які прогнози щодо стану здоров'я хлопчика дають лікарі, яка існує альтернатива дорогому уколу, і як лікують цю хворобу за кордоном, стане відомо зовсім скоро.

"Тільки разом можна подолати багато труднощів, але за бажанням подолати труднощі стоять звичайні люди з незламною вірою", – запевняє ведучий ток-шоу Олексій Суханов на телеканалі "Україна".

Нагадаємо, що раніше ток-шоу "Говорить Україна" врятувало "сплячу красуню" – в програмі з'ясували справжню причину незвичайної хвороби героїні, яка могла заснути в будь-яку хвилину.

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Говорить Україна Олексій Суханов телеканал Україна
Джерело: Сьогодні
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